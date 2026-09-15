У Польщі жінка зловила гігантського сома довжиною в кілька метрів (фото, відео)

Після фотосесії із сомом рибалка відпустила його назад у річку

Довжина сома з найбільшої річки Польщі Вісла сягає понад 2 метрів

У Польщі рибалка Беата Воєвода зловила гігантського сома. Витягнути рибу-велетня дівчині допоміг досвідчений рибалка Давід Кашліковський. Свій улов дівчина показала у соцмережах. Про це пише «Главком» із посиланням на допис акаунту рибалки «Hej tu Rybka».

Беата Воєвода розповіла, що довжина сома сягала 234 сантиметри. Його вдалося спіймати у річці Вісла, однак успіх улову залежав від правильно обраного місця. «Це не могло закінчитися інакше. Двоє віслинських мисливців на одному човні. Я і Давід Кашліковський, надзвичайно досвідчений рибалка, який знає Віслу як мало хто. Останнє місце і величезний сом на борту», – написала дівчина.

Для Беати Воєводи цей улов був рекордним. Зокрема, на відео сом виглядав завдовжки з дівчину. Після фотосесії рибалка відпустила сома назад до річки.

За словами другого рибалки Давіда Кашліковського, такий улов був очікуваним. «Сьогодні гостював на човні «Hej tu Rybka». Беата також любить Віслу, як і я, тому результат міг бути лише один. Величезний, рекордний сом із Вісли. Це були емоції», – написав він.

Нагадаємо, у Варшаві поліція затримала 57-річного громадянина України, якого підозрюють у незаконному вилові гігантського сома. Риба довжиною понад 180 см була справжньою місцевою знаменитістю та символом паркового озера. Інцидент викликав хвилю обурення серед польських медіа та мешканців столиці.

Згодом стало відомо, що 40-кілограмовий сом, якого наприкінці травня незаконно виловив 57-річний громадянин України з озера Балатон у Варшаві, залишився живим. Жителі польської столиці побоювалися, що рибу, яка прожила в озері близько 20 років, уже з'їли, проте ці чутки не підтвердилися.