У 15 років – рівень C2: учениця з Києва встановила мовний рекорд

Це не перша мовна перемога юної киянки

15-річна учениця київського ліцею №49 Таїсія Федорова офіційно стала наймолодшою українкою, яка володіє французькою мовою на найвищому можливому рівні – C2. Дівчина успішно склала складний іспит DALF C2, а її досягнення вже зафіксував Національний реєстр рекордів України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на керівницю Національного реєстру рекордів України Лану Вєтрову.

Цікаво, що це не перша мовна перемога киянки: торік, у 14 років, вона склала іспит Cambridge B2 First з найвищою оцінкою, підтвердивши рівень англійської C1.

Французьку та програмування Таїсія вивчає з шести років і поєднує ці сфери досі:

У дизайні та розробці : опанувала 3D-графіку, UX/UI-дизайн, а зараз навчається на Fullstack-розробницю та створює вебзастосунки повного циклу – від інтерфейсу до серверної частини й баз даних.

: опанувала 3D-графіку, UX/UI-дизайн, а зараз навчається на Fullstack-розробницю та створює вебзастосунки повного циклу – від інтерфейсу до серверної частини й баз даних. У командній роботі: уже керувала IT-командами з 10 людей у ролі тимліда та створила застосунок для аналізу репозиторіїв коду з інтерактивною візуалізацією зв’язків між файлами.

Паралельно дівчинка пройшла легендарний курс CS50x від Гарварду – базовий курс комп’ютерних наук – із максимальними балами за всі завдання.

У майбутньому 15-річна рекордсменка планує спеціалізуватися на розробці штучного інтелекту, а у вільний час – збирає кубик Рубіка на швидкість.

Допис Лани Вєтрової фото: Вєтрова Лана/Facebook

Нагадаємо, девʼятирічна Евеліна Саркісян із Києва встановила рекорд України, піднявшись на шість вершин-двотисячників. Дівчинка здолала кожну гору самотужки, поруч із нею перебували батьки. Евеліна Саркісян піднялася на вершини гір Ребра, Бребенескул і Гутин Томнатик у свій перший похід. Наступними у її маршруті були інші три вершини зі списку двотисячників – Говерла, Піп Іван Чорногірський та Петрос.

До слова, семирічний українець Філіп Нагорний встановив п'ять національних рекордів України за місяць у різних країнах світу. Філіп Нагорний встановив рекорди із закликом до світу «Україна хоче миру!». Такі досягнення не демонстрував жоден юний спортсмен в історії дитячого спорту.