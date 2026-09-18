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У 15 років – рівень C2: учениця з Києва встановила мовний рекорд

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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У 15 років – рівень C2: учениця з Києва встановила мовний рекорд
15-річна Таїсія Федорова володіє французькою мовою на найвищому можливому рівні
фото: Лана Вєтрова/Facebook

Це не перша мовна перемога юної киянки

15-річна учениця київського ліцею №49 Таїсія Федорова офіційно стала наймолодшою українкою, яка володіє французькою мовою на найвищому можливому рівні – C2. Дівчина успішно склала складний іспит DALF C2, а її досягнення вже зафіксував Національний реєстр рекордів України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на керівницю Національного реєстру рекордів України Лану Вєтрову.

Цікаво, що це не перша мовна перемога киянки: торік, у 14 років, вона склала іспит Cambridge B2 First з найвищою оцінкою, підтвердивши рівень англійської C1.

Французьку та програмування Таїсія вивчає з шести років і поєднує ці сфери досі:

  • У дизайні та розробці: опанувала 3D-графіку, UX/UI-дизайн, а зараз навчається на Fullstack-розробницю та створює вебзастосунки повного циклу – від інтерфейсу до серверної частини й баз даних.
  • У командній роботі: уже керувала IT-командами з 10 людей у ролі тимліда та створила застосунок для аналізу репозиторіїв коду з інтерактивною візуалізацією зв’язків між файлами. 

Паралельно дівчинка пройшла легендарний курс CS50x від Гарварду – базовий курс комп’ютерних наук – із максимальними балами за всі завдання. 

У майбутньому 15-річна рекордсменка планує спеціалізуватися на розробці штучного інтелекту, а у вільний час – збирає кубик Рубіка на швидкість.

Допис Лани Вєтрової
Допис Лани Вєтрової
фото: Вєтрова Лана/Facebook

Нагадаємо, девʼятирічна Евеліна Саркісян із Києва встановила рекорд України, піднявшись на шість вершин-двотисячників. Дівчинка здолала кожну гору самотужки, поруч із нею перебували батьки.  Евеліна Саркісян піднялася на вершини гір Ребра, Бребенескул і Гутин Томнатик у свій перший похід. Наступними у її маршруті були інші три вершини зі списку двотисячників – Говерла, Піп Іван Чорногірський та Петрос.

До слова, семирічний українець Філіп Нагорний встановив п'ять національних рекордів України за місяць у різних країнах світу. Філіп Нагорний встановив рекорди із закликом до світу «Україна хоче миру!». Такі досягнення не демонстрував жоден юний спортсмен в історії дитячого спорту.

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Теги: освіта мова рекорд Україна кияни

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