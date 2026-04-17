В Одесі брат із сестрою встановили подвійний рекорд України (фото)
7-річна Мілана та 4-річний Давид готувалися до свого випробування близько місяця
В Одесі представники Національного реєстру рекордів України стали свідками незвичного досягнення. Двоє дітей Мілана і Давид Дулогло встановили рекорд України. Як повідомляє «Главком», про це на своїй сторінці у Facebook розповіла керівниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова.
7-річна Мілана та 4-річний Давид Дулогло простояли в планці 60 хвилин і 3 секунди. «В Одесі відбулася дитяча змова проти гравітації та втоми! Навіть секундомір не повірив своїм цифрам! Наші рекордсмени Мілана та Давид Дулогло встановили другий рекорд, простоявши в планці 60 хвилин і 3 секунди. Під час рекорду стало зрозуміло, що це – справжня командна робота!» – йдеться у дописі.
За словами керівниці реєстру, діти не змагалися, а навпаки підтримували одне одного. Тож підтримка та віра допомогла дітям досягти бажаного.
«Одна дитина була віддзеркаленням іншої. Вони не змагалися «хто довше», вони трималися «тому що ми разом». Коли було важко, відчували підтримку один одного: завзятість братика додавала сил сестрі й навпаки.
60 хвилин боротьби з власною втомою і три секунди, щоби поставити крапку в цій неймовірній синхронності», – написала Лана Вєтрова.
Врешті брат та сестра встановили подвійний рекорд України. Про досягнення дітей висловилася їхня мама Світлана Дулогло в коментарі виданню «Високий замок». Вона розповіла, що Мілана та Давид готувалися до цього випробування близько місяця.
«Мілана займається спортом із трирічного віку, Давид, мабуть, з двох із половиною. Давид бачив, як тренується Мілана, і намагався копіювати її рухи. Спорт наші діти люблять. Мілана, окрім того, ще займається в спортивній секції з боксу. Наші діти дуже цілеспрямовані. Беруть приклад із батька, який, попри те, що не є професійним спортсменом, просто обожнює спорт. Як тільки Руслан переступає поріг дому, діти просять займатися спортом разом із ними. І до всіх рекордів вони готуються з татом», – поділилася жінка.
Як повідомляв «Главком», це не перший встановлений рекорд Мілани й Давида. На початку року вони встановили рекорд із присідання. За одну годину і п'ять хвилин Давид здійснив 1150 присідань, а Мілана за 38 хвилин присіла 1177 разів. Давид став наймолодшою дитиною, яка виконала таку серію присідань у режимі non-stop. Про це розповіла мати хлопчика Світлана Дулогло. Вона додала, що перед встановленням рекорду дуже хвилювалась, адже Давиду лише чотири рочки.
