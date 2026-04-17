В Одесі брат із сестрою встановили подвійний рекорд України (фото)

7-річна Мілана та 4-річний Давид готувалися до свого випробування близько місяця

В Одесі представники Національного реєстру рекордів України стали свідками незвичного досягнення. Двоє дітей Мілана і Давид Дулогло встановили рекорд України. Як повідомляє «Главком», про це на своїй сторінці у Facebook розповіла керівниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова.

7-річна Мілана та 4-річний Давид Дулогло простояли в планці 60 хвилин і 3 секунди. «В Одесі відбулася дитяча змова проти гравітації та втоми! Навіть секундомір не повірив своїм цифрам! Наші рекордсмени Мілана та Давид Дулогло встановили другий рекорд, простоявши в планці 60 хвилин і 3 секунди. Під час рекорду стало зрозуміло, що це – справжня командна робота!» – йдеться у дописі.

4-річний Давид Дулогло встановив рекорд України фото: Вєтрова Лана/Facebook

За словами керівниці реєстру, діти не змагалися, а навпаки підтримували одне одного. Тож підтримка та віра допомогла дітям досягти бажаного.

7-річна Мілана Дулогло простояла в планці 60 хвилин і 3 секунди фото: Вєтрова Лана/Facebook

«Одна дитина була віддзеркаленням іншої. Вони не змагалися «хто довше», вони трималися «тому що ми разом». Коли було важко, відчували підтримку один одного: завзятість братика додавала сил сестрі й навпаки.

60 хвилин боротьби з власною втомою і три секунди, щоби поставити крапку в цій неймовірній синхронності», – написала Лана Вєтрова.

Мілана Дулогло встановила рекорд України фото: Вєтрова Лана/Facebook

Врешті брат та сестра встановили подвійний рекорд України. Про досягнення дітей висловилася їхня мама Світлана Дулогло в коментарі виданню «Високий замок». Вона розповіла, що Мілана та Давид готувалися до цього випробування близько місяця.

«Мілана займається спортом із трирічного віку, Давид, мабуть, з двох із половиною. Давид бачив, як тренується Мілана, і намагався копіювати її рухи. Спорт наші діти люблять. Мілана, окрім того, ще займається в спортивній секції з боксу. Наші діти дуже цілеспрямовані. Беруть приклад із батька, який, попри те, що не є професійним спортсменом, просто обожнює спорт. Як тільки Руслан переступає поріг дому, діти просять займатися спортом разом із ними. І до всіх рекордів вони готуються з татом», – поділилася жінка.

Давид Дулогло встановив рекорд України фото: Вєтрова Лана/Facebook

Як повідомляв «Главком», це не перший встановлений рекорд Мілани й Давида. На початку року вони встановили рекорд із присідання. За одну годину і п'ять хвилин Давид здійснив 1150 присідань, а Мілана за 38 хвилин присіла 1177 разів. Давид став наймолодшою дитиною, яка виконала таку серію присідань у режимі non-stop. Про це розповіла мати хлопчика Світлана Дулогло. Вона додала, що перед встановленням рекорду дуже хвилювалась, адже Давиду лише чотири рочки.