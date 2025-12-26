11-річний українець став рекордсменом світу із жонглювання м’ячем серед дітей

Світовий рекорд Андрія Панів віднині став орієнтиром для підлітків в усьому світі

Юний українець Андрій Панів встановив світовий рекорд з жонглювання футбольним м’ячем серед дітей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільницю Національного реєстру рекордів України Лану Вєтрову.

Національний реєстр рекордів України визнав 11-річного Андрія світовим рекордсменом із набивань футбольного м’яча ногами серед дітей.

Хлопець жонглював м’ячем протягом 1 години 37 хвилин, здійснивши 13096 дотиків до нього.

«Юний футболіст тренується щодня з 8 років, і тепер м’яч, наче на невидимих нитках, слухняно реагує на рухи свого маленького господаря. У хлопчика недитяча залізна витримка: тримати м’яч у повітрі десятки тисяч разів поспіль – це виклик не лише для м’язів ніг, а й для концентрації уваги. Будь-яка секундна слабкість – і рекорд би провалився.

На запрошення засновника Федерації вуличного футболу України Іллі Варченка рекордсмен України та світу Андрій Панов отримав можливість тренуватися у Нідерландах, у ФК АТС 65 (місто Хенгело), ​​де вже за 14 ігор забив 33 голи.

Українські діти не просто мріють, вони діють і перемагають. Світовий рекорд Андрія Панів віднині став орієнтиром для підлітків в усьому світі», – написала Вєтрова.

Нагадаємо, щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників.

У півфіналі плей-оф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.

Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде наступного року в трьох країнах Північної Америки.

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві.

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)

Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3