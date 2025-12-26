Головна Спорт Новини
search button user button menu button

11-річний українець став рекордсменом світу із жонглювання м’ячем серед дітей

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
11-річний українець став рекордсменом світу із жонглювання м’ячем серед дітей
Світовий рекорд Андрія Панів віднині став орієнтиром для підлітків в усьому світі

Українські діти не просто мріють, вони діють і перемагають

Юний українець Андрій Панів встановив світовий рекорд з жонглювання футбольним м’ячем серед дітей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільницю Національного реєстру рекордів України Лану Вєтрову.

Національний реєстр рекордів України визнав 11-річного Андрія світовим рекордсменом із набивань футбольного м’яча ногами серед дітей.

Хлопець жонглював м’ячем протягом 1 години 37 хвилин, здійснивши 13096 дотиків до нього.

«Юний футболіст тренується щодня з 8 років, і тепер м’яч, наче на невидимих нитках, слухняно реагує на рухи свого маленького господаря. У хлопчика недитяча залізна витримка: тримати м’яч у повітрі десятки тисяч разів поспіль – це виклик не лише для м’язів ніг, а й для концентрації уваги. Будь-яка секундна слабкість – і рекорд би провалився.

На запрошення засновника Федерації вуличного футболу України Іллі Варченка рекордсмен України та світу Андрій Панов отримав можливість тренуватися у Нідерландах, у ФК АТС 65 (місто Хенгело), ​​де вже за 14 ігор забив 33 голи.

Українські діти не просто мріють, вони діють і перемагають. Світовий рекорд Андрія Панів віднині став орієнтиром для підлітків в усьому світі», – написала Вєтрова.

Нагадаємо, щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників.

У півфіналі плей-оф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.

Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде наступного року в трьох країнах Північної Америки.  

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві. 

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)

Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ діти рекорд

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Рекордні ціни на метали зросли через загострення напруженості між США та Венесуелою
Ціни на золото та срібло встановили нові історичні рекорди: причина
22 грудня, 22:31
Різдвяний рекорд: у Британії росте найвища ялинка світу
Різдвяний рекорд: у Британії росте найвища ялинка світу
22 грудня, 01:11
На Вінниччині помер хлопчик, який не їв щонайменше два місяці
На Вінниччині від голоду помер 10-річний хлопчик з інвалідністю – Генеральний прокурор
18 грудня, 15:30
Українська телеведуча Інна Шевченко наголосила на важливості вакцинації немовлят
Вакцинація для немовлят. Відома телеведуча, що стала мамою в 47, звернулася до людей
15 грудня, 09:09
Опришков працював дитячим тренером-викладачем з футболу та волейболу у спортивній школі ст. Калінінська
ЗСУ на фронті ліквідували російського дитячого футбольного та волейбольного тренера
13 грудня, 11:46
Минулого року вірменський клуб був одним з аутсайдерів Ліги конференцій, зараз же він має шанси на написання нової сторінки у своїй історії
Боротьба триває: усі результати Ліги конференцій за 11 грудня
12 грудня, 00:54
У чемпіонаті світу 2026 року вперше візьмуть участь 48 збірних
Суперкомп'ютер назвав фаворитів чемпіонату світу з футболу 2026 року
6 грудня, 21:50
Жеребкування чемпіонату світу з футболу відбудеться без представників іранської делегації
Іран бойкотуватиме жеребкування чемпіонату світу з футболу у США
28 листопада, 12:24
Рекордсмени Муньйос і Доуман уперше зіграли разом у складі англійського клубу, незважаючи лише на два роки різниці
Росте нова легенда? Іспанець став наймолодшим гравцем в історії Ліги чемпіонів U19
26 листопада, 23:17

Новини

11-річний українець став рекордсменом світу із жонглювання м’ячем серед дітей
11-річний українець став рекордсменом світу із жонглювання м’ячем серед дітей
ФІДЕ не дала дозвіл виступати російським шахістам під власним прапором
ФІДЕ не дала дозвіл виступати російським шахістам під власним прапором
Помер епохальний гравець команди, за яку грає Зінченко
Помер епохальний гравець команди, за яку грає Зінченко
ФІДЕ дозволила росіянці виступати на Чемпіонаті світу у светрі із зображенням матрьошки
ФІДЕ дозволила росіянці виступати на Чемпіонаті світу у светрі із зображенням матрьошки
Депутатка Думи влаштувала істерику через рішення Зеленського щодо тренерки зрадниці Лискун
Депутатка Думи влаштувала істерику через рішення Зеленського щодо тренерки зрадниці Лискун
Конкурент Луніна по основному складу «Реала» мав шанс змінити чемпіонат
Конкурент Луніна по основному складу «Реала» мав шанс змінити чемпіонат

Новини

В Україні хмарно: погода на 26 грудня
Сьогодні, 05:59
Різдво Христове 2025: щирі побажання у прозі і віршах та яскраві листівки
24 грудня, 16:05
Різдво Христове 2025: традиції, прикмети та заборони
24 грудня, 12:25
Святвечір 2025: найкращі привітання у прозі і віршах та святкові листівки
24 грудня, 07:11
Святвечір 2025: як святкувати, прикмети, молитва, традиції та заборони
23 грудня, 21:30
У Києві було оголошено відбій повітряної тривоги
23 грудня, 16:32

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua