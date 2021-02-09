Сергей Бабкин о своей операции на глазах: «Все пошло не по плану» (видео)

Артист рассказал про еще одну предстоящую операцию, но отметил, что они «движутся в правильном направлении»

Поп-певец Сергей Бабкин, которому недавно сделали операцию на глазах, отметил, что все пошло немножко не по плану. Об этом он рассказал в комментарии программе «Сниданок».

«Мы думали в один присест сделать операцию двух глаз, но так как левый глаз… Там ситуация сложнее, нежели с правым, поэтому врач решил сделать операцию на левый глаз. И через две недели нужно будет снова вернуться. Он посмотрит на состояние глаза и, если все будет в порядке, он сделает операцию на правый глаз», — рассказал Бабкин.

Впрочем, музыкант отметил, что они «движутся в правильном направлении».

Напомним, у музыканта диагностировали редкое заболевание глаз, из-за чего он потерял более 70% центрального зрения. В Украине для лечения такого заболевания нет необходимого оборудования, однако врачи помогли певцу выйти на австрийскую клинику, где и будет проведена операция

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