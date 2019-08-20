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    Жизнь

    Сергею Притуле сделали еще одну операцию

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    Сергей Притула - Сергею Притуле сделали еще одну операцию
    Сергей Притула

    Ведущий сообщил о состоянии здоровья в соцсети

    Популярный шоумен Сергей Притула перенес еще одну операцию на ноге. Об этом он рассказал в своем Фейсбуке.

    Притула поделился снимком, на котором изображена нога на фоне больничной палаты.

    «Ну, надеюсь, больше не увидимся! Железа в организме стало меньше, кальция больше! Всем доброго здоровья!» - пожелал Сергей.

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    Как выяснилось, еще одна операция ведущему понадобилась, чтобы извлечь из ноги железные винты.

    Напомним, что 22 июня Сергей Притула неудачно отпраздновал день рождения – во время веселья он поскользнулся у бассейна, упал и сломал ногу. В конце июня Притуле сделали операцию, он почти два месяца ходил с загипсованной ногой.

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