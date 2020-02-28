Сестра Коби Брайанта сделала татуировку в память о погибшем брате и его дочери



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Родные оплакивают гибель 41-летнего баскетболиста и его 13-летней дочери Джанны instagram.com/shariawash/

Сестра Коби Брайанта отдала дань памяти брату и его дочери

Шария Вашингтон показала сегодня тату, которое она сделала на предплечье в память о своем легендарном брате и его дочери. Это изображение змеи мамбы, которая извивается в форме восьмерки, или знака бесконечности. Коби сам придумал себе псевдоним Черная Мамба. Так же называлась его академия баскетбола.

В кольца змеи Шария поместила две цифры – 2 и 24. Первая – это номер, под которым выступала погибшая Джанна. Она пошла по стопам отца и подавала большие надежды в юношеском женском баскетболе. Вторая цифра – любимый номер на майке брата, сообщает Daily Mail.

Вашингтон трогательно высказалась о погибших брате и племяннице. «От имени нашей семьи мы присоединяемся к Ванессе, Наталии, Бьянке и Капри в скорби о потере Коби и Джанны в таком трагическом несчастном случае. Мы опустошены потерей нашего брата, сына, племянницы и внучки. Наши сердца полны сочувствия ко всем семьям, которые потеряли своих близких. Наша жизнь изменилась навсегда», — заверила сестра Коби.

Легендарный баскетболист 26 января погиб в авиакатастрофе. Вертолет Sikorsky S-76, в котором спортсмен находился вместе с 13-летней дочерью Джанной, разбился в Калифорнии. У Коби остались три дочери (17-летняя Наталия, 3-летняя Бьянка и 7-месячная Капри) и жена Ванесса, с которой они прожили вместе 21 год. Соболезнования семье принесли Дженнифер Лопес и другие звезды.