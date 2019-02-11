Сестра Меган Маркл отреагировала на письмо герцогини своему отцу



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Меган Маркл

Противостояние герцогини Сассекской и ее американских родственников, кажется, не закончится никогда

Несколько дней назад People опубликовал интервью пяти подруг Меган Маркл, которые выступили в защиту супруги принца Гарри. Они объясняли, что герцогиня старалась примириться с Томасом Марклом и даже написала ему письмо после свадьбы. В послании она просила отца прекратить лгать прессе. Сам Томас на письмо не ответил, но зато вчера передал его Daily Mail, чтобы те могли его опубликовать без купюр.

На пяти страницах Меган пишет, что ее сердце разбито «на миллион осколков».Она не понимает, зачем Томас общается с таблоидами, поливает грязью ее и принца Гарри. Она также опровергает обвинения в том, что не помогает отцу и не уделяет ему должного внимания.

«Я всегда любила, поддерживала и защищала тебя, помогала тебе финансово, как могла, беспокоилась о твоем здоровье. И всегда интересовалась, как еще я могу помочь. Перед свадьбой я узнала, что у тебя был сердечный приступ. Я писала и звонила тебе. Я просила принять мою помощь, мы отправили к тебе домой человека. Но вместо того, чтобы принять помощь, ты прекратил отвечать на звонки и предпочел общаться через таблоиды»,- пишет Меган.

Герцогиня также упрекает отца, что он поддержал ее сводную сестру Саманту, чья ложь уже причинила боль и неудобства всей королевской семье и с которой сама Меган "едва знакома". Меган просит отца остановиться и дать ей жить своей жизнью. Сам же Томас не счел письмо дочери убедительным. Более того, в нем он увидел ненависть, а не попытку примириться.

Сегодня история с письмом нашла новое продолжение. Теперь в диалог вступила сводная сестра Меган Саманта, которая по традиции обратилась к родственнице через социальные сети. Она упрекнула ее в меркантильности и нежелании признавать себя частью родной семьи Маркл.

«Если бы у меня было 600 миллионов долларов, я бы ее волновала»,- написала Саманта, которую крайне задела фраза Меган о том, что они едва знакомы. Также женщина отметила, что письмо сестры доказывает, насколько та самовлюбленна.

Меган, разумеется, хранит молчание и не вступает в диалог между родственниками и желтой прессой.

Джерело: Hello!