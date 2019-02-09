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    Жизнь

    Какие цвета идут брюнеткам: звездный пример

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    Какие цвета идут брюнеткам: звездный пример

    В числе самых известных брюнеток Меган Маркл, Виктория Бекхем, Ирина Шейк, Кендал Дженнер, Белла Хадид и многие другие знаменитости, ставшие современными модными иконами

    У этих девушек многомиллионные армии фанатов по всему миру, за ними пристально следят в Instagram, у них безупречный вкус и чувство стиля. 

    Первое правило, которому следуют звезды –это правильно подобранный цвет одежды, который выгодно подчеркивает фигуру, освежает цвет лица и придает глазам блеска.

    Брюнетки смело могут позволить себе все оттенки зеленого: от изумрудного до бутылочного. В зависимости от случая, можно по-разному использовать этот цвет. 

    Если хочется строгости и элегантности выбирать стоит сдержанные платья, как у герцогини Сассекской и костюмы с мужского плеча в духе Виктории Бекхэм. А как правильно носить бархатное провокационное платье научит Адриана Лима.

    Металлические оттенки брюнеткам также к лицу, поэтому с легкостью можно отдать предпочтение платью, расшитому золотыми кристаллами и пайетками или футуристическому серебристому жакету. 

    Темно-синий цвет – это второй черный для брюнеток. Причем он настолько универсальный, что позволяет надеть как монохромный ансамбль на деловую встречу, так и вечернее летящее платье на светское мероприятие.

    Виктория Бекхэм и Тина Кунаки делают ставку на элегантную классику, в то время как Ирина Шейк экспериментирует с сочетанием различных фактур в одном образе.

    Классический красный цвет – секретное оружие брюнеток. Он подойдет как обладательницам смуглой, так и аристократично бледной коже лица – главное подобрать правильный оттенок.

    Первым стоит отдать предпочтение рубиново-красному или алому цвету, как это делают Кендалл Дженер и Белла Хадид, вторым же стоит брать пример с Диты Фон Тиз, выбирая оттенки бургунди, бордо и смородины.

    Брюнеткам можно экспериментировать с различными оттенками желтого цвета. Так, например желтый цвет с горчичным подтоном, будет выигрышно подчеркивать шоколадный оттенок волос.

    Молочный - это один их тех цветов, который считается базовым и универсальным, но только если речь идет о хоть немного загорелой коже. 

    На контрасте с темными волосами, молочный цвет подарит тот самый wow-эффект. Обладательницам светлой фарфорой кожи лучше его избегать.

    Черный цвет «работает» на брюнеток ничуть не хуже, чем красный или молочный. Анжелина Джоли и Зои Кравиц подтверждают это правило, демонстрируя торжественные бархатные образы на ковровой дорожке.

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    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua


    В то время как Меган Маркл выбирает элегантный монохромный образ для деловых встреч в Лондоне.

    Джерело: vogue.ua

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