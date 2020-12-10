Сестра рэпера Сереги обвинила артиста в насилии

«Мне стыдно, что я одной крови с тобой», - сестра музыканта

Сестра рэпера Сереги, автора хита «Черный бумер», выпустила большой пост, в котором рассказала об издевательствах и физическом насилии со стороны брата. Алена призналась, что терпела унижения и абьюз со стороны артиста, но решилась рассказать о пережитых ужасах, только когда он отнял детей у своей бывшей супруги. «Ты ничтожество, ты говно, запомни это, повтори еще раз. По слогам!» — цитирует девушка издевательства брата. Ранее супруга Сереги обвинила его в домашнем насилии и «похищении» их детей.

««Я говно» — это одно из первых воспоминаний моего детства. Я помню, как старший брат душил меня, называя плаксой и нытиком, когда я просто просила его купить поесть, будучи танцором в его группе. Сколько еще унизительных, пронизанных сексизмом и отвращением фраз я услышу. Сколько лет я покрывала его жестокость, насилие, его издевательства... Я бы продолжила молчать, но этот человек, которого я теперь не считаю братом, отнял детей у их мамы. Классический нарцисс сделает все, чтобы наказать свою жертву. То, что делает Сергей Пархоменко, — отвратительно и ужасно. Уверена, что он получит по заслугам, а Марк и Платон будут с мамой. Знай, что я считаю тебя ничтожеством, нелепым нарциссом. Мне стыдно, что я одной крови с тобой», - заявила девушка.

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На территории вокруг дома есть сад с фонтанами и скульптурами, SPA-салон, теннисный корт, отдельные здания для гостей и прислуги. Дворец имеет даже свою автономную электростанцию.

Имение расположено на средиземноморском побережье по соседству с виллой премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.