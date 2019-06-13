  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Шакира показала, как без диет держит себя в форме благодаря боксу

    • Розсилка
    <div class="sel_item">Шакира</div> - Шакира показала, как без диет держит себя в форме благодаря боксу
    Шакира

    Футболист Жерар Пике может не беспокоиться – его жена вполне может постоять за себя

    Шакира часто гастролирует с концертами, поэтому ей необходимо держать себя в форме. Диеты колумбийскую красавицу не интересуют, она предпочитает много танцевать и заниматься боевыми искусствами со своим тренером – обладательницей «черного пояса» по боксу.

    1 з 31
    на весь екран згорнути
    Шакира показала, как без диет держит себя в форме благодаря боксу
    Шакира показала, как без диет держит себя в форме благодаря боксу
    Шакира показала, как без диет держит себя в форме благодаря боксу
    Шакира показала, как без диет держит себя в форме благодаря боксу
    Шакира показала, как без диет держит себя в форме благодаря боксу
    Шакира показала, как без диет держит себя в форме благодаря боксу
    Шакира показала, как без диет держит себя в форме благодаря боксу
    Шакира показала, как без диет держит себя в форме благодаря боксу
    Шакира показала, как без диет держит себя в форме благодаря боксу
    Шакира показала, как без диет держит себя в форме благодаря боксу
    Шакира показала, как без диет держит себя в форме благодаря боксу
    Шакира показала, как без диет держит себя в форме благодаря боксу
    Шакира показала, как без диет держит себя в форме благодаря боксу
    Шакира показала, как без диет держит себя в форме благодаря боксу
    Шакира показала, как без диет держит себя в форме благодаря боксу
    Шакира показала, как без диет держит себя в форме благодаря боксу
    Шакира показала, как без диет держит себя в форме благодаря боксу
    Шакира показала, как без диет держит себя в форме благодаря боксу
    Шакира показала, как без диет держит себя в форме благодаря боксу
    Шакира показала, как без диет держит себя в форме благодаря боксу
    Шакира показала, как без диет держит себя в форме благодаря боксу
    Шакира показала, как без диет держит себя в форме благодаря боксу
    Шакира показала, как без диет держит себя в форме благодаря боксу
    Шакира показала, как без диет держит себя в форме благодаря боксу
    Шакира показала, как без диет держит себя в форме благодаря боксу
    Шакира показала, как без диет держит себя в форме благодаря боксу
    Шакира показала, как без диет держит себя в форме благодаря боксу
    Шакира показала, как без диет держит себя в форме благодаря боксу
    Шакира показала, как без диет держит себя в форме благодаря боксу
    Шакира показала, как без диет держит себя в форме благодаря боксу

    На своей странице в соцсети Instagram 42-летняя Шакира показала подписчикам кадры с тренировки. На видео латиноамериканская певица активно боксирует со своим спортивным наставником в спортзале.

    Посмотреть эту публикацию в Instagram

    Публикация от Shakira (@shakira)

    Без сомнения, встретив на улице хулиганов, поп-звезда сможет постоять за себя, так что ее супруг, Жерар Пике, может не беспокоиться о безопасности своей возлюбленной.

     

     

    знаменитости певица шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ