Шакира показала, как без диет держит себя в форме благодаря боксу
Шакира
Футболист Жерар Пике может не беспокоиться – его жена вполне может постоять за себя
Шакира часто гастролирует с концертами, поэтому ей необходимо держать себя в форме. Диеты колумбийскую красавицу не интересуют, она предпочитает много танцевать и заниматься боевыми искусствами со своим тренером – обладательницей «черного пояса» по боксу.
На своей странице в соцсети Instagram 42-летняя Шакира показала подписчикам кадры с тренировки. На видео латиноамериканская певица активно боксирует со своим спортивным наставником в спортзале.
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Без сомнения, встретив на улице хулиганов, поп-звезда сможет постоять за себя, так что ее супруг, Жерар Пике, может не беспокоиться о безопасности своей возлюбленной.