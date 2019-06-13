Шакира показала, как без диет держит себя в форме благодаря боксу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Шакира

Футболист Жерар Пике может не беспокоиться – его жена вполне может постоять за себя

Шакира часто гастролирует с концертами, поэтому ей необходимо держать себя в форме. Диеты колумбийскую красавицу не интересуют, она предпочитает много танцевать и заниматься боевыми искусствами со своим тренером – обладательницей «черного пояса» по боксу.

На своей странице в соцсети Instagram 42-летняя Шакира показала подписчикам кадры с тренировки. На видео латиноамериканская певица активно боксирует со своим спортивным наставником в спортзале.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Shakira (@shakira) 11 Июн 2019 в 12:30 PDT

Без сомнения, встретив на улице хулиганов, поп-звезда сможет постоять за себя, так что ее супруг, Жерар Пике, может не беспокоиться о безопасности своей возлюбленной.