Шарлиз Терон показала естественную красоту в фотосессии для модного глянца



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instagram / charlizeafrica

Ставшая брюнеткой актриса примерила несколько нарядов

43-летняя Шарлиз приняла участие в новой съемке для модного журнала Marie Claire. Создатели номера сделали акцент на естественную красоту голливудской актрисы. На кадрах Шарлиз предстает с минимумом макияжа. Сияющая гладкая кожа, аккуратная укладка и легкий блеск на губах - такой бьюти-образ подчеркивает яркую внешность звезды.

Ставшая брюнеткой актриса примерила несколько нарядов. Она позировала в бра, укутавшись в теплый кардиган, примеряла total black костюм из топа в бельевом стиле и свободных брюк. Шарлиз сфотографировалась в черном пеньюаре с прозрачными вставками и в роскошном вечернем платье с глубоким разрезом.

Ранее актриса впервые объяснила, почему ее сын выглядит как девочка. Звезда заявляла, что мужчины боятся к ней подходить.





Джерело: Cosmopolitan