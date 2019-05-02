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    Жизнь

    Шарлиз Терон показала естественную красоту в фотосессии для модного глянца

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    instagram / charlizeafrica - Шарлиз Терон показала естественную красоту в фотосессии для модного глянца
    instagram / charlizeafrica

    Ставшая брюнеткой актриса примерила несколько нарядов

    43-летняя Шарлиз приняла участие в новой съемке для модного журнала Marie Claire. Создатели номера сделали акцент на естественную красоту голливудской актрисы. На кадрах Шарлиз предстает с минимумом макияжа. Сияющая гладкая кожа, аккуратная укладка и легкий блеск на губах - такой бьюти-образ подчеркивает яркую внешность звезды.

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    Шарлиз Терон показала естественную красоту в фотосессии для модного глянца
    Шарлиз Терон показала естественную красоту в фотосессии для модного глянца
    Шарлиз Терон показала естественную красоту в фотосессии для модного глянца
    Шарлиз Терон показала естественную красоту в фотосессии для модного глянца
    Шарлиз Терон показала естественную красоту в фотосессии для модного глянца
    instagram / charlizeafrica

    Ставшая брюнеткой актриса примерила несколько нарядов. Она позировала в бра, укутавшись в теплый кардиган, примеряла total black костюм из топа в бельевом стиле и свободных брюк. Шарлиз сфотографировалась в черном пеньюаре с прозрачными вставками и в роскошном вечернем платье с глубоким разрезом.

    Ранее актриса впервые объяснила, почему ее сын выглядит как девочка. Звезда заявляла, что мужчины боятся к ней подходить.

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    Джерело: Cosmopolitan

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