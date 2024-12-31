Головна Скотч Життя
search button user button menu button

Що їдять іспанці під бій курантів? Добірка цікавих новорічних традицій з різних країн

Іванна Гончар
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Кожна країна намагається внести до святкування Нового року щось особливе та неповторне
фото: Depositphotos

Святкування Нового року в різних країнах світу відрізняється через культурні, історичні, релігійні та географічні особливості. Різні країни додають до проведення свята унікальний колорит, це і робить свято багатогранним і цікавим для різних культур

Кожна країна намагається внести до святкування Нового року щось особливе та неповторне, те, що роблять тільки в тому чи іншому куточку світу. Про деталі унікальних новорічних традицій 10 різних країн світу йдеться у матеріалі журналу Time.

У Японії в новорічну ніч дзвони у буддистських храмах б’ють 108 разів, щоб позбутися 108 земних бажань, що заважають духовному розвитку.

Святкуючи Новий рік у Греції, не дивуйтесь, що жителі там традиційно вішають цибулю на двері як символ здоров’я і довголіття.

У Бразилії люди традиційно одягаються в біле і йдуть до океану, щоб здійснити обряд, присвячений богині Леманджі. Вони ставлять дари на човни та стрибають через сім хвиль, просячи удачі в новому році.

На Новий рік у Філіппінах потрібно зібрати 12 круглих фруктів. Бо кожен фрукт символізує один місяць року. Вважається, що круглі предмети приносять удачу та достаток.

З 1907 року в Нью-Йорку на Таймс-Сквер існує традиція спуску знаменитої кулі. Хоча використання куль для сповіщення часу датуються ще 1800-ми роками. Це велике шоу, яке охоплює виступи зірок і телеведучих.

Переглядати чорно-білий британський комедійний скетч, який транслюється на Новий рік з 1972 року заведено у Німеччині.

Перший гість, який приходить після опівночі до шотландця на святкування Нового року, має бути темноволосим чоловіком, який принесе подарунки для удачі.

В Данії люди стають на стільці або дивани та стрибають, коли б’є опівніч. Якщо не встигнеш стрибнути, це принесе нещастя на весь рік.

Іспанці ж під час кожного удару годинника опівночі ковтають 12 виноградинок. Це символізує удачу у прийдешньому році.

Нагадаємо, що «Главком» радить у яких кольорах слід провести новорічну ніч, щоб не розлютити символ року – Зелену Дерев’яну Змію.

Читайте також:

Теги: свята свято Різдвяні свята

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Життя

Що їдять іспанці під бій курантів? Добірка цікавих новорічних традицій з різних країн
Що їдять іспанці під бій курантів? Добірка цікавих новорічних традицій з різних країн
Місячний календар стрижок на січень 2025: найкращі дати для зміни зачіски
Місячний календар стрижок на січень 2025: найкращі дати для зміни зачіски
Відомі українці, яких ми втратили у 2024 році
Відомі українці, яких ми втратили у 2024 році
У яких кольорах слід зустрічати Новий 2025 рік: рекомендації
У яких кольорах слід зустрічати Новий 2025 рік: рекомендації
Ольга Фреймут поскаржилася на агресивну поведінку поляків (відео)
Ольга Фреймут поскаржилася на агресивну поведінку поляків (відео)
Ханукія у центрі Києва. Катя Chilly написала пост, який розлютив українців
Ханукія у центрі Києва. Катя Chilly написала пост, який розлютив українців

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
278K
Путін перерахував своїх друзів на 2025 рік: список
134K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 31 грудня: ситуація на фронті
65K
Привітання з Новим роком 2025: найкращі побажання у прозі, віршах та листівках
47K
Карта повітряних тривог України онлайн 31 грудня 2024
22K
Ексгравець «Динамо» заявив, що без звернення Путіна не уявляє святкування Нового року
15K
Обмін полоненими напередодні Нового року: повний список звільнених українців

Новини

30 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:02
Хмарно, місцями ожеледь: прогноз погоди на 29 грудня
29 грудня, 06:00
29 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
29 грудня, 00:05
Суд обрав запобіжний захід для антикорупціонера Лємєнова у справі про ухиляння від армії
28 грудня, 12:33
Туман і ожеледь: прогноз погоди на 28 грудня
28 грудня, 06:00
28 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
28 грудня, 00:05

Прес-релізи

GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
16 грудня, 13:47
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua