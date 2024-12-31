Що їдять іспанці під бій курантів? Добірка цікавих новорічних традицій з різних країн

Кожна країна намагається внести до святкування Нового року щось особливе та неповторне

Святкування Нового року в різних країнах світу відрізняється через культурні, історичні, релігійні та географічні особливості. Різні країни додають до проведення свята унікальний колорит, це і робить свято багатогранним і цікавим для різних культур

Кожна країна намагається внести до святкування Нового року щось особливе та неповторне, те, що роблять тільки в тому чи іншому куточку світу. Про деталі унікальних новорічних традицій 10 різних країн світу йдеться у матеріалі журналу Time.

У Японії в новорічну ніч дзвони у буддистських храмах б’ють 108 разів, щоб позбутися 108 земних бажань, що заважають духовному розвитку.

Святкуючи Новий рік у Греції, не дивуйтесь, що жителі там традиційно вішають цибулю на двері як символ здоров’я і довголіття.

У Бразилії люди традиційно одягаються в біле і йдуть до океану, щоб здійснити обряд, присвячений богині Леманджі. Вони ставлять дари на човни та стрибають через сім хвиль, просячи удачі в новому році.

На Новий рік у Філіппінах потрібно зібрати 12 круглих фруктів. Бо кожен фрукт символізує один місяць року. Вважається, що круглі предмети приносять удачу та достаток.

З 1907 року в Нью-Йорку на Таймс-Сквер існує традиція спуску знаменитої кулі. Хоча використання куль для сповіщення часу датуються ще 1800-ми роками. Це велике шоу, яке охоплює виступи зірок і телеведучих.

Переглядати чорно-білий британський комедійний скетч, який транслюється на Новий рік з 1972 року заведено у Німеччині.

Перший гість, який приходить після опівночі до шотландця на святкування Нового року, має бути темноволосим чоловіком, який принесе подарунки для удачі.

В Данії люди стають на стільці або дивани та стрибають, коли б’є опівніч. Якщо не встигнеш стрибнути, це принесе нещастя на весь рік.

Іспанці ж під час кожного удару годинника опівночі ковтають 12 виноградинок. Це символізує удачу у прийдешньому році.

Нагадаємо, що «Главком» радить у яких кольорах слід провести новорічну ніч, щоб не розлютити символ року – Зелену Дерев’яну Змію.