Китай представив новий винищувач J-50: характеристика

Defense Express пише, що новий літак може стати серйозним викликом для потенційних противників

Китай нещодавно провів публічний політ нового винищувача, раніше відомого під умовною назвою J-36. Тепер цей літак отримав офіційну назву J-50. Про це повідомляє Defense Express.

Крім офіційної назви, стали відомі деякі характеристики цього винищувача. Проте, оскільки J-50 перебуває на стадії прототипу, ці дані не є офіційними. Якщо ж вони підтвердяться, новий літак може стати серйозним викликом для потенційних противників, пише видання.

Згідно з інформацією, J-50 – це дводвигунний літак із довжиною фюзеляжу та розмахом лямбдоподібного крила 22 метри, а площа крила становить 145 кв. м. Максимальна злітна вага винищувача досягає 40 тонн, а швидкість – два Маха. Бойовий радіус літака оцінюється у 2200 км.

Ймовірно, J-50 оснащений кількома відсіками для озброєння. Найбільший відсік може вмістити чотири ракети класу «повітря-повітря» PL-17, які були прийняті на озброєння китайських військово-повітряних сил у 2022 році. Ці ракети мають довжину шість метрів і дальність польоту 300 км, хоча деякі джерела вказують на 500 км.

Також у цьому відсіку може розміщуватися одна протикорабельна ракета YJ-12, здатна розвивати швидкість до трьох Махів із дальністю до 400 км. Вона має значні габарити – довжина 6,3 метра та діаметр понад 0,4 метра.

У додаткових відсіках можуть розташовуватися ще чотири PL-17 або їх аналоги AIM-120 – ракети PL-15.

Інформації про інші характеристики літака, зокрема його радіоелектронні системи, наразі немає.

До слова, у Китаї відкрито для руху першу велику ділянку шосе Цзінань-Хефей протяжністю 152,7 км, яка умовно поглинає більше викидів вуглекислого газу, ніж виробляє. Різниця між викидами та поглинанням CO 2 на цьому відрізку досягає 9 тис. тонн на рік.