Шоу «Холостяк»: Стало известно, как прошло знакомство с родителями девушек
- Сьогодні, 11:52
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Позади осталось 9 недель романтического реалити «Холостяк», а впереди самые ответственные моменты — знакомство с родителями
И на этой неделе Галя, Иванна и Наташа поведут Рождена Ануси к своим самым близким людям.
Начнется неделя со знакомства с семьей Гали, для чего «холостяк» отправится в Старый Самбор.
«Я познакомлюсь с Галиными родителями. Безусловно, у меня есть много вопросов и тем, которые я бы хотел с ними обсудить», - говорит Рожден.
Но родители, которые изначально были против участия дочери в проекте «холостяк», проявят довольно серьезный напор.
«Казалось, что свадьба происходить здесь и сейчас», - произнесет Рожден.
А настоящим испытанием на этом знакомстве станет поведение самой Гали. Что натворит девушка и почему Рожден скажет, что такое поведение неприемлемо для него и его семьи?
В городе Луцк Иванна будет знакомить Рождена не только со своей большой семьей, но и со своими лучшими друзьями. И провокационные вопросы начнутся уже с порога.
«Готов ли ты, Рожден, что родители будут жить с вами?». Как на это отреагирует Ануси? А все близкие Иванки будут твердить ей: «будь собой» намекая, что девушка носит маску. Как она на это отреагирует?
Наташа же подготовила для Рождена очень активный день, ведь она хочет показать ему свою жизнь. И начнется все… со студии танцев.
«Это занятие, которое сближает людей», – уверена Наташа. – «В танцах ведет партнер, вот и посмотрим, кто из нас будет вести».
Но на этом, конечно же, все не закончится — поскольку Наташа росла без родителей, она познакомит Рождена со своими близкими людьми: лучшей подругой и тренером, который ее воспитал. Почему на этом знакомстве Рожден почувствует себя не в своей тарелке, поклонники увидят уже в эту пятницу.