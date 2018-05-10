Шоу «Холостяк»: Стало известно, как прошло знакомство с родителями девушек

Позади осталось 9 недель романтического реалити «Холостяк», а впереди самые ответственные моменты — знакомство с родителями

И на этой неделе Галя, Иванна и Наташа поведут Рождена Ануси к своим самым близким людям. Начнется неделя со знакомства с семьей Гали, для чего «холостяк» отправится в Старый Самбор. «Я познакомлюсь с Галиными родителями. Безусловно, у меня есть много вопросов и тем, которые я бы хотел с ними обсудить», - говорит



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Знакомство Рождена Ануси с родителями девушек

Позади осталось 9 недель романтического реалити «Холостяк», а впереди самые ответственные моменты — знакомство с родителями

И на этой неделе Галя, Иванна и Наташа поведут Рождена Ануси к своим самым близким людям.

Начнется неделя со знакомства с семьей Гали, для чего «холостяк» отправится в Старый Самбор.

«Я познакомлюсь с Галиными родителями. Безусловно, у меня есть много вопросов и тем, которые я бы хотел с ними обсудить», - говорит Рожден.

Но родители, которые изначально были против участия дочери в проекте «холостяк», проявят довольно серьезный напор.

«Казалось, что свадьба происходить здесь и сейчас», - произнесет Рожден.

А настоящим испытанием на этом знакомстве станет поведение самой Гали. Что натворит девушка и почему Рожден скажет, что такое поведение неприемлемо для него и его семьи?

В городе Луцк Иванна будет знакомить Рождена не только со своей большой семьей, но и со своими лучшими друзьями. И провокационные вопросы начнутся уже с порога.

«Готов ли ты, Рожден, что родители будут жить с вами?». Как на это отреагирует Ануси? А все близкие Иванки будут твердить ей: «будь собой» намекая, что девушка носит маску. Как она на это отреагирует?

Наташа же подготовила для Рождена очень активный день, ведь она хочет показать ему свою жизнь. И начнется все… со студии танцев.

«Это занятие, которое сближает людей», – уверена Наташа. – «В танцах ведет партнер, вот и посмотрим, кто из нас будет вести».

Но на этом, конечно же, все не закончится — поскольку Наташа росла без родителей, она познакомит Рождена со своими близкими людьми: лучшей подругой и тренером, который ее воспитал. Почему на этом знакомстве Рожден почувствует себя не в своей тарелке, поклонники увидят уже в эту пятницу.