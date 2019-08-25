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    Жизнь

    Скарлетт Йоханссон стала самой высокооплачиваемой актрисой года

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    Скарлетт Йоханссон - Скарлетт Йоханссон стала самой высокооплачиваемой актрисой года
    Скарлетт Йоханссон

    В списке самых высокооплачиваемых актрис года со Скарлетт уютно расположились Риз Уизерспун, Марго Робби, Элизабет Мосс (звезда «Рассказа служанки») и София Вергара

    В последнем фильме о Мстителях Скарлетт Йоханссон сыграла даже не во всех сценах фильма. Однако это не стало препятствием для получения огромных гонораров, которые актриса получила за последний год. Как и в прошлом году, еt имя стало первым в списке самых высокооплачиваемых актрис года – рейтинг опубликовало издание Forbes. Чек на $35 миллионов долларов ей выписал Marvel – за роль «Чtрной вдовы» в фильме «Мстители: Финал». Остальные миллионы в основном тоже от Marvel и также за роль Наташи Романофф – фильм «ЧTрная вдова» выйдет на экраны в 2020 году.

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    Скарлетт Йоханссон стала самой высокооплачиваемой актрисой года
    Скарлетт Йоханссон стала самой высокооплачиваемой актрисой года
    Скарлетт Йоханссон стала самой высокооплачиваемой актрисой года
    Скарлетт Йоханссон стала самой высокооплачиваемой актрисой года
    Скарлетт Йоханссон стала самой высокооплачиваемой актрисой года
    Скарлетт Йоханссон стала самой высокооплачиваемой актрисой года
    Скарлетт Йоханссон стала самой высокооплачиваемой актрисой года
    Скарлетт Йоханссон стала самой высокооплачиваемой актрисой года
    Скарлетт Йоханссон стала самой высокооплачиваемой актрисой года
    Скарлетт Йоханссон стала самой высокооплачиваемой актрисой года

    В списке самых высокооплачиваемых актрис года со Скарлетт уютно расположились Риз Уизерспун, Марго Робби, Элизабет Мосс (звезда «Рассказа служанки») и София Вергара. В совокупности актрисы из первой десятки вместе заработали до уплаты налогов и сборов 315 миллионов долларов с 1 июня 2018-го до 1 июля 2019-го. Это на 69 процентов больше, чем в прошлом году. Тем не менее эта цифра в два раза меньше той, что заработала первая десятка в мужском списке. У них - 588 миллионов долларов.

    1. Скарлетт Йоханссон – $56 миллионов

    2. София Вергара – $44 миллиона

    3. Риз Уизерспун – $35 миллионов

    4. Николь Кидман – $34 миллиона

    5. Дженнифер Энистон – $28 миллионов

    6. Кейли Куоко – $25 миллионов

    7. Элизабет Мосс – 24 миллиона

    8. Марго Робби – 23,5 миллиона

    9. Шарлиз Терон – $23 миллиона

    10. Эллен Помпейо – $22 миллиона

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    актриса
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