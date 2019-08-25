Скарлетт Йоханссон стала самой высокооплачиваемой актрисой года



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Скарлетт Йоханссон

В списке самых высокооплачиваемых актрис года со Скарлетт уютно расположились Риз Уизерспун, Марго Робби, Элизабет Мосс (звезда «Рассказа служанки») и София Вергара

В последнем фильме о Мстителях Скарлетт Йоханссон сыграла даже не во всех сценах фильма. Однако это не стало препятствием для получения огромных гонораров, которые актриса получила за последний год. Как и в прошлом году, еt имя стало первым в списке самых высокооплачиваемых актрис года – рейтинг опубликовало издание Forbes. Чек на $35 миллионов долларов ей выписал Marvel – за роль «Чtрной вдовы» в фильме «Мстители: Финал». Остальные миллионы в основном тоже от Marvel и также за роль Наташи Романофф – фильм «ЧTрная вдова» выйдет на экраны в 2020 году.

В списке самых высокооплачиваемых актрис года со Скарлетт уютно расположились Риз Уизерспун, Марго Робби, Элизабет Мосс (звезда «Рассказа служанки») и София Вергара. В совокупности актрисы из первой десятки вместе заработали до уплаты налогов и сборов 315 миллионов долларов с 1 июня 2018-го до 1 июля 2019-го. Это на 69 процентов больше, чем в прошлом году. Тем не менее эта цифра в два раза меньше той, что заработала первая десятка в мужском списке. У них - 588 миллионов долларов.

1. Скарлетт Йоханссон – $56 миллионов

2. София Вергара – $44 миллиона

3. Риз Уизерспун – $35 миллионов

4. Николь Кидман – $34 миллиона

5. Дженнифер Энистон – $28 миллионов

6. Кейли Куоко – $25 миллионов

7. Элизабет Мосс – 24 миллиона

8. Марго Робби – 23,5 миллиона

9. Шарлиз Терон – $23 миллиона

10. Эллен Помпейо – $22 миллиона