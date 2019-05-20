  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Скарлетт Йоханссон выходит замуж

    • Розсилка
    Скарлетт Йоханссон выходит замуж

    Кинозвезда определилась со своим избранником

    Представители Скарлетт Йоханссон подтвердили, что 34-летняя актриса выходит замуж. Об этом сообщает Just Jared со ссылкой на публициста Скарлетт. Будущим супругом актрисы, которая предпочитает держать личную жизнь в секрете, стал Колин Жост – 36-летний сценарист, комик и главный соавтор комедийного шоу Saturday Night Live. Пара вместе уже два года, точную дату свадьбы жених и невеста пока не назначили.

    1 з 9
    на весь екран згорнути
    Скарлетт Йоханссон выходит замуж
    Скарлетт Йоханссон выходит замуж
    Скарлетт Йоханссон выходит замуж
    Скарлетт Йоханссон выходит замуж
    Скарлетт Йоханссон выходит замуж
    Скарлетт Йоханссон выходит замуж
    Скарлетт Йоханссон выходит замуж
    Скарлетт Йоханссон выходит замуж

    Колин раньше не был женат, а Скарлетт была замужем дважды: ее первым супругом был Райан Рейнольдс, а вторым – журналист Ромен Дориак, с которым она воспитывает четырехлетнюю дочь.

     Читайте также: 11 миллионов американцев собираются пропустить работу в день финала «Игры престолов»
    знаменитости актриса шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ