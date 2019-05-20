Скарлетт Йоханссон выходит замуж



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Кинозвезда определилась со своим избранником

Представители Скарлетт Йоханссон подтвердили, что 34-летняя актриса выходит замуж. Об этом сообщает Just Jared со ссылкой на публициста Скарлетт. Будущим супругом актрисы, которая предпочитает держать личную жизнь в секрете, стал Колин Жост – 36-летний сценарист, комик и главный соавтор комедийного шоу Saturday Night Live. Пара вместе уже два года, точную дату свадьбы жених и невеста пока не назначили.

Колин раньше не был женат, а Скарлетт была замужем дважды: ее первым супругом был Райан Рейнольдс, а вторым – журналист Ромен Дориак, с которым она воспитывает четырехлетнюю дочь.