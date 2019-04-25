Скончался известный французский актер



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Фото: sudinfo.be

Известному французскому артисту было 87 лет

В среду, 24 апреля, ушел из жизни известный французский актер Жан-Пьер Марьель. 87-летний артист скончался в больнице Сен-Клу после продолжительной болезни. Об этом пишет издание BFM со ссылкой на семью Марьель.

Несмотря на то, что фильмография звезды насчитывает более ста ролей в кино, советская, а позже российская публика, знает Жана-Пьера Марьеля по второстепенным ролям в знаменитых комедиях с участием, например, Луи Де Фюнеса. Из последних его всемирно известных работ – съемки в фильме «Код да Винчи». Чуть больше десяти лет назад французские власти наградили звезду Орденом Почетного Легиона.

Напомним, несколько дней назад мировая пресса писала о том, что ушел из жизни «оскароносный» голливудский продюсер Стив Голин, который так и не смог победить серьезное онкологическое заболевание.