Слава Каминская показала, как развлекается после развода



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Слава Каминская instagram.com/babaslavka/

Певица активно проводит время, несмотря на развод с мужем

Украинская певица и солистка группы «НеАнгелы» Слава Каминкская, которая 2 июля официально развелась со своим мужем Эдгаром Каминским, сейчас находится в Одессе на очередных съемках.

В соцсети исполнительница активно публикует только Instagram-Stories и показывает, как развлекается в солнечной Одессе.

Своими кадрами Слава Каминская доказывает подписчикам, что она не расстраивается по поводу развода и теперь имеет прекрасное настроение.

Пока ни певица, ни пластический хирург информацию о разводе не комментируют.

Читайте также: Жена украинского олигарха засветилась на Неделе высокой моды в Париже.



