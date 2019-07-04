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    Жизнь

    Слава Каминская показала, как развлекается после развода

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    <p>Слава Каминская</p> <p>instagram.com/babaslavka/</p> - Слава Каминская показала, как развлекается после развода

    Слава Каминская

    instagram.com/babaslavka/

    Певица активно проводит время, несмотря на развод с мужем

    Украинская певица и солистка группы «НеАнгелы» Слава Каминкская, которая 2 июля официально развелась со своим мужем Эдгаром Каминским, сейчас находится в Одессе на очередных съемках.

    В соцсети исполнительница активно публикует только Instagram-Stories и показывает, как развлекается в солнечной Одессе.

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    Слава Каминская показала, как развлекается после развода
    Слава Каминская показала, как развлекается после развода
    Слава Каминская показала, как развлекается после развода
    Слава Каминская показала, как развлекается после развода
    Слава Каминская показала, как развлекается после развода
    Слава Каминская показала, как развлекается после развода
    Слава Каминская показала, как развлекается после развода
    Слава Каминская показала, как развлекается после развода
    Слава Каминская показала, как развлекается после развода
    Слава Каминская показала, как развлекается после развода
    Слава Каминская показала, как развлекается после развода
    Слава Каминская показала, как развлекается после развода
    Слава Каминская показала, как развлекается после развода
    Слава Каминская показала, как развлекается после развода
    Слава Каминская показала, как развлекается после развода
    instagram.com/babaslavka/

    Своими кадрами Слава Каминская доказывает подписчикам, что она не расстраивается по поводу развода и теперь имеет прекрасное настроение.

    Пока ни певица, ни пластический хирург информацию о разводе не комментируют.

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    певица Слава Каминская
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