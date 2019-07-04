Слава Каминская показала, как развлекается после развода
Слава Каминская
instagram.com/babaslavka/
Певица активно проводит время, несмотря на развод с мужем
Украинская певица и солистка группы «НеАнгелы» Слава Каминкская, которая 2 июля официально развелась со своим мужем Эдгаром Каминским, сейчас находится в Одессе на очередных съемках.
В соцсети исполнительница активно публикует только Instagram-Stories и показывает, как развлекается в солнечной Одессе.
instagram.com/babaslavka/
Своими кадрами Слава Каминская доказывает подписчикам, что она не расстраивается по поводу развода и теперь имеет прекрасное настроение.
Пока ни певица, ни пластический хирург информацию о разводе не комментируют.