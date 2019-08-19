Слава Каминская показала мужчину, который ее преследует (видео)
Слава Каминская
instagram.com/babaslavka
Артистка призналась, что человек длительное время угрожает ей
Популярная украинская певица Слава Каминская, которая похвасталась соблазнительной фигурой в купальнике, сообщила о преследовании маньяка.
Солистка дуэта «НеАнгелы» на странице в Инстаграме поделилась видео, на котором стоит тот самый человек, который не дает ей покоя. В ролике он пытается передать Славе какой-то конверт.
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«Не уверена, что он психически здоров... Долгое время преследует меня в соц.сетях с всяческими угрозами. Кроме того, сегодня он пытался вломиться в мою квартиру. Буду очень признательна, если кто-то опознает этого человека, для того чтобы я написала надлежащее заявление в полицию с указанием его данных. Спасибо!!», – рассказала Слава.