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    Жизнь

    Слава Каминская показала мужчину, который ее преследует (видео)

    • Розсилка
    <p>Слава Каминская</p> <p>instagram.com/babaslavka</p> - Слава Каминская показала мужчину, который ее преследует (видео)

    Слава Каминская

    instagram.com/babaslavka

    Артистка призналась, что человек длительное время угрожает ей

    Популярная украинская певица Слава Каминская, которая похвасталась соблазнительной фигурой в купальнике, сообщила о преследовании маньяка.

    Солистка дуэта «НеАнгелы» на странице в Инстаграме поделилась видео, на котором стоит тот самый человек, который не дает ей покоя. В ролике он пытается передать Славе какой-то конверт.

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    Публикация от Babaslavka (@babaslavka)

    «Не уверена, что он психически здоров... Долгое время преследует меня в соц.сетях с всяческими угрозами. Кроме того, сегодня он пытался вломиться в мою квартиру. Буду очень признательна, если кто-то опознает этого человека, для того чтобы я написала надлежащее заявление в полицию с указанием его данных. Спасибо!!», – рассказала Слава.

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    Слава Каминская показала мужчину, который ее преследует (видео)
    Слава Каминская показала мужчину, который ее преследует (видео)
    Слава Каминская показала мужчину, который ее преследует (видео)
    Слава Каминская показала мужчину, который ее преследует (видео)
    Слава Каминская показала мужчину, который ее преследует (видео)
    Слава Каминская показала мужчину, который ее преследует (видео)
    Слава Каминская показала мужчину, который ее преследует (видео)
    Слава Каминская показала мужчину, который ее преследует (видео)
    Слава Каминская показала мужчину, который ее преследует (видео)
    Слава Каминская показала мужчину, который ее преследует (видео)
    Слава Каминская показала мужчину, который ее преследует (видео)
    Слава Каминская показала мужчину, который ее преследует (видео)
    Слава Каминская показала мужчину, который ее преследует (видео)
    Слава Каминская показала мужчину, который ее преследует (видео)
    Слава Каминская показала мужчину, который ее преследует (видео)
    Слава Каминская показала мужчину, который ее преследует (видео)
    Слава Каминская показала мужчину, который ее преследует (видео)
    Слава Каминская показала мужчину, который ее преследует (видео)
    Слава Каминская показала мужчину, который ее преследует (видео)
    Слава Каминская показала мужчину, который ее преследует (видео)
    Слава Каминская показала мужчину, который ее преследует (видео)
    Слава Каминская показала мужчину, который ее преследует (видео)
    Слава Каминская показала мужчину, который ее преследует (видео)
    Слава Каминская показала мужчину, который ее преследует (видео)
    Слава Каминская показала мужчину, который ее преследует (видео)
    Слава Каминская показала мужчину, который ее преследует (видео)
    Слава Каминская показала мужчину, который ее преследует (видео)
    Слава Каминская показала мужчину, который ее преследует (видео)
    Слава Каминская показала мужчину, который ее преследует (видео)
    Слава Каминская показала мужчину, который ее преследует (видео)
    Слава Каминская показала мужчину, который ее преследует (видео)

     Читайте также: Самая молодая миллиардерша в крошечном купальнике показала пышные прелести

     

    певица Слава Каминская
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