Амаль Клуни не дает супругу видеться с детьми из-за опасного хобби



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Амаль и Джордж Клуни

Говорят, что разногласия между супругами начались по того, как актер попал в аварию

В конце января западные СМИ заявили: в отношениях самой красивой голливудской пары Джорджа и Амаль Клуни наступили непростые времена. Амаль переехала на Сардинию вместе с двумя детьми – сыном Александром и дочерью Эллой — после того, как серьезно поругалась с мужем.

Портал Radar Online теперь сообщает новые и весьма неутешительные новости: как им заявил инсайдер, Джордж не виделся с детьми уже полгода, и, вероятно, пара скоро начнет битву за опеку.

Говорят, все дело в том, что называют «непримиримыми разногласиями»: Джордж и Амаль просто слишком разные. Актера, как сообщил инсайдер, волнуют только развлечения, а вот его жена занята делами (она – юрист) и уходом за детьми.

Проблемы начались, говорят, после того, как Клуни попал в аварию на скутере летом прошлого года. С Джорджем тогда все было нормально, он отделался легкими травмами, но вот Амаль пришла в ужас и потребовала от супруга завязать с этим опасным хобби. Клуни с Амаль не согласился, и в семье начались скандалы.