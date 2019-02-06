  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Амаль Клуни не дает супругу видеться с детьми из-за опасного хобби

    • Розсилка
    Амаль и Джордж Клуни - Амаль Клуни не дает супругу видеться с детьми из-за опасного хобби
    Амаль и Джордж Клуни

    Говорят, что разногласия между супругами начались по того, как актер попал в аварию

    В конце января западные СМИ заявили: в отношениях самой красивой голливудской пары Джорджа  и Амаль Клуни наступили непростые времена. Амаль переехала на Сардинию вместе с двумя детьми – сыном Александром и дочерью Эллой — после того, как серьезно поругалась с мужем.

    Портал Radar Online теперь сообщает новые и весьма неутешительные новости: как им заявил инсайдер, Джордж не виделся с детьми уже полгода, и, вероятно, пара скоро начнет битву за опеку.

    1 з 23
    на весь екран згорнути
    Амаль Клуни не дает супругу видеться с детьми из-за опасного хобби
    Амаль Клуни не дает супругу видеться с детьми из-за опасного хобби
    Амаль Клуни не дает супругу видеться с детьми из-за опасного хобби
    Амаль Клуни не дает супругу видеться с детьми из-за опасного хобби
    Амаль Клуни не дает супругу видеться с детьми из-за опасного хобби
    Амаль Клуни не дает супругу видеться с детьми из-за опасного хобби
    Амаль Клуни не дает супругу видеться с детьми из-за опасного хобби
    Амаль Клуни не дает супругу видеться с детьми из-за опасного хобби
    Амаль Клуни не дает супругу видеться с детьми из-за опасного хобби
    Амаль Клуни не дает супругу видеться с детьми из-за опасного хобби
    Амаль Клуни не дает супругу видеться с детьми из-за опасного хобби
    Амаль Клуни не дает супругу видеться с детьми из-за опасного хобби
    Амаль Клуни не дает супругу видеться с детьми из-за опасного хобби
    Амаль Клуни не дает супругу видеться с детьми из-за опасного хобби
    Амаль Клуни не дает супругу видеться с детьми из-за опасного хобби
    Амаль Клуни не дает супругу видеться с детьми из-за опасного хобби
    Амаль Клуни не дает супругу видеться с детьми из-за опасного хобби
    Амаль Клуни не дает супругу видеться с детьми из-за опасного хобби
    Амаль Клуни не дает супругу видеться с детьми из-за опасного хобби
    Амаль Клуни не дает супругу видеться с детьми из-за опасного хобби
    Амаль Клуни не дает супругу видеться с детьми из-за опасного хобби
    Амаль Клуни не дает супругу видеться с детьми из-за опасного хобби

    Говорят, все дело в том, что называют «непримиримыми разногласиями»: Джордж и Амаль просто слишком разные. Актера, как сообщил инсайдер, волнуют только развлечения, а вот его жена занята делами (она – юрист) и уходом за детьми.

    Проблемы начались, говорят, после того, как Клуни попал в аварию на скутере летом прошлого года. С Джорджем тогда все было нормально, он отделался легкими травмами, но вот Амаль пришла в ужас и потребовала от супруга завязать с этим опасным хобби. Клуни с Амаль не согласился, и в семье начались скандалы.

      Читайте также: Жизель Бундхен откровенно рассказала, почему бросила Леонардо Ди Каприо.
    мужчина и женщина знаменитости актер СМИ шоу-бизнес семья
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ