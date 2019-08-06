Снежана Бабкина рассказала, как должна питаться кормящая мама



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Снежана и Сергей Бабкины instagram.com/snezhana_babkina

Супруга Сергея Бабкина уже может читать тренинги для беременных

Снежана Бабкина не так давно стала мамой в третий раз и активно делиться своим опытом с молодыми мамочками, беременными женщинами и просто поклонниками в соцсети.

Так, на днях Снежана Бабкина рассказала о том, как правильно питаться молодой маме, если ребенок находится на грудном вскармливании.

«Первые 2 недели после родов - строгая диета. Пишу все, что ела (главное ничего не забыть): овощной суп, овощное рагу, бульон или супчик из домашней курочки или индейки, овсянка на воде с укропом, все каши (чередовала), сыр, вареное мясо (курица, индейка), рыба (нежирные сорта, белая), яблоко тушеное, зефир белый (2шт в день), галетное печенье, блины, сыр (бри и голландский), чай (черный, зеленый, травяной), пюре, банан, латте без кофеина. И 1,5-2 л воды», - писала в Instagram жена музыканта.





Снежана Бабкина с сыном

Также Снежана Бабкина призналась, что сейчас в ее рационе практически нет ограничений. Единственное, что она не ест это суши и цитрусовые.

Стоит отметить, что супруга Сергея Бабкина рекомендует перестраховаться, и перед тем, как вводить в рацион новый продукт, проконсультироваться с врачем.