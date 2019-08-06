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    Жизнь

    Снежана Бабкина рассказала, как должна питаться кормящая мама

    • Розсилка
    Снежана и Сергей Бабкины - Снежана Бабкина рассказала, как должна питаться кормящая мама
    Снежана и Сергей Бабкины
    instagram.com/snezhana_babkina

    Супруга Сергея Бабкина уже может читать тренинги для беременных

    Снежана Бабкина не так давно стала мамой в третий раз и активно делиться своим опытом с молодыми мамочками, беременными женщинами и просто поклонниками в соцсети.

    Так, на днях Снежана Бабкина рассказала о том, как правильно питаться молодой маме, если ребенок находится на грудном вскармливании.

    «Первые 2 недели после родов - строгая диета. Пишу все, что ела (главное ничего не забыть): овощной суп, овощное рагу, бульон или супчик из домашней курочки или индейки, овсянка на воде с укропом, все каши (чередовала), сыр, вареное мясо (курица, индейка), рыба (нежирные сорта, белая), яблоко тушеное, зефир белый (2шт в день), галетное печенье, блины, сыр (бри и голландский), чай (черный, зеленый, травяной), пюре, банан, латте без кофеина. И 1,5-2 л воды», - писала в Instagram жена музыканта.


    Снежана Бабкина с сыном

    Снежана Бабкина с сыном

    Также Снежана Бабкина призналась, что сейчас в ее рационе практически нет ограничений. Единственное, что она не ест это суши и цитрусовые.

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    Снежана Бабкина рассказала, как должна питаться кормящая мама
    Снежана Бабкина рассказала, как должна питаться кормящая мама
    Снежана Бабкина рассказала, как должна питаться кормящая мама
    Снежана Бабкина рассказала, как должна питаться кормящая мама
    Снежана Бабкина рассказала, как должна питаться кормящая мама
    Снежана Бабкина рассказала, как должна питаться кормящая мама
    Снежана Бабкина рассказала, как должна питаться кормящая мама
    instagram.com/snezhana_babkina

    Стоит отметить, что супруга Сергея Бабкина рекомендует перестраховаться, и перед тем, как вводить в рацион новый продукт, проконсультироваться с врачем.

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