А что, если бы они улыбались: как бы выглядели герои известных картин с улыбкой



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boredpanda.com

Большинство знаменитых картин довольно грустны и печальны — на них никто не улыбается. За исключением Моны Лизы с едва заметной загадочной улыбкой

Польские фешн-фотографы Биби и Якоб, известные как творческий дуэт Koty2, решили взглянуть на то, как будут выглядеть самые известные картины, если их герои будут улыбаться.

С помощью искусственного интеллекта они постарались добавить им улыбку и предлагают оценить новые, улыбающиеся, версии классических картин.

Авторы считают, что нет ничего лучше улыбки, поэтому рады подарить лишний повод улыбнуться!

От просмотра картин с улыбчивыми людьми и жизнь становится веселее. Насколько прекрасней стали все эти женщины, мужчины и дети с игривыми глазами и широкой улыбкой.

Проект получился довольно забавный, только пользователи социальных сетей отметили, что мало у кого в тот период были такие красивые ровные белые зубы. Может поэтому их и рисовали без улыбок?

В 18 веке улыбка, написанная на портретах могла вызывать шок и негодование. Улыбка с показавшимися зубами была для жанровых картин, для бытовых сцен буржуазной домашней жизни à la Jan Steen. Буржуазной, но ни в коей мере не аристократической!





Джерело: boredpanda.com