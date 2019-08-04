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    А что, если бы они улыбались: как бы выглядели герои известных картин с улыбкой

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    А что, если бы они улыбались: как бы выглядели герои известных картин с улыбкой
    boredpanda.com

    Большинство знаменитых картин довольно грустны и печальны — на них никто не улыбается. За исключением Моны Лизы с едва заметной загадочной улыбкой

    Польские фешн-фотографы Биби и Якоб, известные как творческий дуэт Koty2, решили взглянуть на то, как будут выглядеть самые известные картины, если их герои будут улыбаться. 

    С помощью искусственного интеллекта они постарались добавить им улыбку и предлагают оценить новые, улыбающиеся, версии классических картин. 

    Авторы считают, что нет ничего лучше улыбки, поэтому рады подарить лишний повод улыбнуться!

    От просмотра картин с улыбчивыми людьми и жизнь становится веселее. Насколько прекрасней стали все эти женщины, мужчины и дети с игривыми глазами и широкой улыбкой.

    Проект получился довольно забавный, только пользователи социальных сетей отметили, что мало у кого в тот период были такие красивые ровные белые зубы. Может поэтому их и рисовали без улыбок?

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    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com

    В 18 веке улыбка, написанная на портретах могла вызывать шок и негодование. Улыбка с показавшимися зубами была для жанровых картин, для бытовых сцен буржуазной домашней жизни à la Jan Steen. Буржуазной, но ни в коей мере не аристократической!


    Джерело: boredpanda.com

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