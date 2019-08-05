Медики считают, что белковые продукты эффективно избавляют от сонливости



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Хотите взбодриться, вернуть работоспособность и прогнать сон – дайте организму немного белка

По словам ученых, белковые продукты повышают тонус эффективнее, чем кофе с сахаром.

Работа исследователей из Кембриджского университета свидетельствует: для стимулирования мозговой активности лучше использовать не сахар, а белок. В тех случаях, когда необходимо избавиться от сонливости и сконцентрироваться на работе, лучше выпить стакан молока, чем съесть шоколадку, утверждают специалисты.

Кембриджские ученые отмечают, что сладкое, конкретно сахар блокирует деятельность специфических орексиновых клеток, расположенных в гипоталамусе. Эти клетки синтезируют нейромедиатор орексин, регулирующий энергетический баланс организма. Из-за подавляющего действия сахара на данные клетки люди испытывают сонливость после еды, повышающей его уровень в крови.

В то же время, доказывают специалисты, белковые аминокислоты оказывают на орексиновые клетки стимулирующее влияние и предотвращают тормозящее действие сахара. Если утром нужно быстро проснуться и взбодриться, а днем сохранить когнитивную энергичность, следует употреблять белковую пищу, отмечают они.

«После приема пищи, в которой белки преобладают над углеводами, люди будут более внимательны и собраны. Нежирные продукты, содержащие полноценный белок (например, стакан молока) могут взбодрить гораздо лучше, чем кофе с сахаром или шоколадный батончик», - подчеркнули авторы работы.

Джерело: medikforum