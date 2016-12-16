Снова в форме: Блейк Лайвли удалось скинуть 27 килограмм

Актриса похвасталась своими достижениями в соцсети

В сентябре 2016 года Блейк Лайвли во второй раз стала мамой, после чего достаточно быстро вернулась к работе на съемочной площадке. Всё это время Блейк не только снималась в кино, но и занималась под присмотром личного тренера, чтобы избавиться от веса, набранного за время беременности – и только сейчас, наконец, достигла желанного



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Блейк Лайвли

Актриса похвасталась своими достижениями в соцсети

В сентябре 2016 года Блейк Лайвли во второй раз стала мамой, после чего достаточно быстро вернулась к работе на съемочной площадке. Всё это время Блейк не только снималась в кино, но и занималась под присмотром личного тренера, чтобы избавиться от веса, набранного за время беременности – и только сейчас, наконец, достигла желанного результата.

В своем Instagram Блейк похвасталась тем, что наконец-то пришла к заветной цели и похудела на 27 кг – для этого актрисе потребовалось достаточно долгое время - 14 месяцев. По словам актрисы, достигнуть такого результата можно было и быстрее, но она решила, что похудение должно быть «здоровым». Для того что бы не было резкого скачка веса и организм не испытывал стресс, на протяжении года актриса занималась с тренером и придерживалась специально разработанной диеты.

«Оказалось, нельзя похудеть на 27 кг, набранных за время беременности, просто просматривая Instagram и гадая, почему ты не похожа на всех этих моделей в бикини», - с юмором отмечает актриса.

Стоит отметить, что результат действительно впечатляет. Актриса выглядит прекрасно и ее тело в отличной форме.