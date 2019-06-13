Соблазнительная Ирина Федишин показала пышные прелести



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Ирина Федишин instagram.com/irynafedyshyn

Соблазнительная Ирина Федишин показала пышные прелести

Украинская певица Ирина Федишин на странице в Instagram запостила несколько пикантных фото. На них певица предстает в ярко-красном купальнике, стоя на коленях на песке. Пляжный наряд Ирины прекрасно подчеркнул ее аппетитные формы.

Исполнительница игриво поинтересовалась у подписчиков, которая из фотографий им нравится больше. Конечно же, сторонники Фидошные отметили, что обе фотографии невероятные и бросились делать комплименты певице.

«Роскошная красавица», «ты просто космос», «фигура – бомбезно», - пишут пользователи.