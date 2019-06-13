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    Жизнь

    Соблазнительная Ирина Федишин показала пышные прелести

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    <p>Ирина Федишин</p> <p>instagram.com/irynafedyshyn&nbsp;</p> - Соблазнительная Ирина Федишин показала пышные прелести

    Ирина Федишин

    instagram.com/irynafedyshyn 

    Соблазнительная Ирина Федишин показала пышные прелести

    Украинская певица Ирина Федишин на странице в Instagram запостила несколько пикантных фото. На них певица предстает в ярко-красном купальнике, стоя на коленях на песке. Пляжный наряд Ирины прекрасно подчеркнул ее аппетитные формы.

    Исполнительница игриво поинтересовалась у подписчиков, которая из фотографий им нравится больше. Конечно же, сторонники Фидошные отметили, что обе фотографии невероятные и бросились делать комплименты певице.

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    Соблазнительная Ирина Федишин показала пышные прелести
    Соблазнительная Ирина Федишин показала пышные прелести
    Соблазнительная Ирина Федишин показала пышные прелести
    Соблазнительная Ирина Федишин показала пышные прелести
    Соблазнительная Ирина Федишин показала пышные прелести
    Соблазнительная Ирина Федишин показала пышные прелести
    Соблазнительная Ирина Федишин показала пышные прелести
    Соблазнительная Ирина Федишин показала пышные прелести
    Соблазнительная Ирина Федишин показала пышные прелести
    Соблазнительная Ирина Федишин показала пышные прелести
    Соблазнительная Ирина Федишин показала пышные прелести
    Соблазнительная Ирина Федишин показала пышные прелести
    Соблазнительная Ирина Федишин показала пышные прелести

    «Роскошная красавица», «ты просто космос», «фигура – бомбезно», - пишут пользователи.

    певица Ирина Федишин
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