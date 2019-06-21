Соблазнительная Пенелопа Крус вспомнила о самой сложной роли в жизни



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Пенелопа Крус

На нервной почве актриса сильно заболела, у нее была высокая температура и лихорадка

45-летняя актриса долгие годы счастлива в браке с 50-летним Хавьером Бардемом. Муж стал спасением для Пенелопы Крус, когда она изводила себя страданиями.

Одна из самых успешных и востребованных актрис очень серьезно относится к своей работе. Пенелопа часто играет сложные драматические роли. Это сильно сказалось на ее здоровье и психологическом состоянии.

Пенелопа вспомнила о своей самой тяжелой работе. Это картина «Лабиринты прошлого» иранского режиссера Асгара Фархади. Он был настолько требовательным к актерам, что высказывал недовольство даже виртуозной игрой Крус. «Я часто слышала: «Ты врешь. Фальшивишь»», - рассказала знаменитая брюнетка.

Съемки длились четыре месяца. На нервной почве актриса сильно заболела, у нее была высокая температура и лихорадка. От стресса у нее произошла паническая атака, поднялся уровень сахара в крови. Пенелопу срочно госпитализировали.