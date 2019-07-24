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    Жизнь

    Соблазнительная украинская телеведущая проспала утренний эфир

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    Лилия Ребрик и группа &laquo;ТНМК&raquo; - Соблазнительная украинская телеведущая проспала утренний эфир
    Лилия Ребрик и группа «ТНМК»

    Лилия поблагодарила коллег за поддержку

    Известная актриса и ведущая Лилия Ребрик, которая часто балует поклонников фото в купальниках, призналась, что первый раз в жизни проспала утренний эфир программы «Ранок з Україною». Об этом она рассказала у себя в Инстаграме.

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    Соблазнительная украинская телеведущая проспала утренний эфир
    Соблазнительная украинская телеведущая проспала утренний эфир
    Соблазнительная украинская телеведущая проспала утренний эфир
    Соблазнительная украинская телеведущая проспала утренний эфир
    Соблазнительная украинская телеведущая проспала утренний эфир
    Соблазнительная украинская телеведущая проспала утренний эфир
    Соблазнительная украинская телеведущая проспала утренний эфир
    Соблазнительная украинская телеведущая проспала утренний эфир
    Соблазнительная украинская телеведущая проспала утренний эфир
    Соблазнительная украинская телеведущая проспала утренний эфир

    «Каждый утренний ведущий однажды переживает наибольший стресс в своей жизни! И нет: это не первый его эфир! Это день, когда он проспал! И сегодня это случилось со мной! Я проснулась в 6.00 (только проснулась). Конечно, в конце концов, я успела, но в кадр – буквально влетела! В 6.30 уже была в эфире! Можно, оказывается, и за пять минут сделать макияж и прическу! Ухххх, какой адреналин, экстрим, Ужас! Никакие американские горки с этим не сравнить. Отдельное спасибо ребятам из «ТНМК» за поддержку. Они, кстати, тоже сегодня опоздали А у вас было такое? Что важное вы проспали?» – написала Лилия Ребрик на своей странице в Instagram.

    Сразу по окончании программы Лилия подошла к звездным соведущим канала «Украина» и поблагодарила за поддержку.

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    актриса телеведущая
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