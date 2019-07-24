Соблазнительная украинская телеведущая проспала утренний эфир



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Лилия Ребрик и группа «ТНМК»

Лилия поблагодарила коллег за поддержку

Известная актриса и ведущая Лилия Ребрик, которая часто балует поклонников фото в купальниках, призналась, что первый раз в жизни проспала утренний эфир программы «Ранок з Україною». Об этом она рассказала у себя в Инстаграме.

«Каждый утренний ведущий однажды переживает наибольший стресс в своей жизни! И нет: это не первый его эфир! Это день, когда он проспал! И сегодня это случилось со мной! Я проснулась в 6.00 (только проснулась). Конечно, в конце концов, я успела, но в кадр – буквально влетела! В 6.30 уже была в эфире! Можно, оказывается, и за пять минут сделать макияж и прическу! Ухххх, какой адреналин, экстрим, Ужас! Никакие американские горки с этим не сравнить. Отдельное спасибо ребятам из «ТНМК» за поддержку. Они, кстати, тоже сегодня опоздали А у вас было такое? Что важное вы проспали?» – написала Лилия Ребрик на своей странице в Instagram.

Сразу по окончании программы Лилия подошла к звездным соведущим канала «Украина» и поблагодарила за поддержку.

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