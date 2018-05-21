Соня Плакидюк рассказала, чем занималась перед тем, как стала fashion-фотографом

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Соня Плакидюк

Путь на звездный Олимп весьма тернист

И это в очередной раз доказывают украинские знаменитости.

На съемках шоу Нового канала «Хто зверху?» девушки рассказали о своем первом заработке

Представляете себе fashion-фотографа и эксперта проекта «Топ-модель по-украински» Соню Плакидюк, которая торгует картошкой? А маленькую Надежду Мейхер, отплясывающую народные танцы за гонорары? А ведь именно так девушки заработали свои первые деньги! Это выяснилось во время конкурса «Чье это?» на съемках игрового шоу «Хто зверху?» Мужской команде в составе Тамерлана, Григория Решетника, Владимира Остапчука и под предводительством Сергея Притулы нужно было отгадать, кто из женской команды когда-то работал гладильщицей, кто – продавцом, кто – танцовщицей, а кто – певицей. Раскрываем карты!

Популярная телеведущая Леся Никитюк призналась, что работала гладильщица в швейном цеху

«Тайно от родителей захотела заработать денежек, чтобы безлимитно покупать сладкую газировку и жвачку с перебивачками, чтобы потом клеить их на руки. Поэтому я устроилась в швейный цех – гладила там мужские брюки и рубашки», - отметила Леся.

А первый гонорар Алены Омаргалиевой составил всего 30 гривен.

«Мой первый заработок – это 30 гривен за выступление на концерте в мэрии. Раньше на входе тебе выдавали специальный бейджик, который нужно было носить все время пребывания внутри. Поэтому на сцене я пела тоже с бейджиком», - рассказала певица.

Экс-солистка «золотого» состава группы «Виа Гра» Надежда Мейхер призналась, что свои первые в жизни 13 гривен заработала, танцуя народные танцы в доме культуры в моем родном городе Хмельницком.

А вот fashion-фотограф Соня Плакидюк могла бы стать как директором продовольственного магазина.

«Да, в детстве я продавала картошку! У меня, кстати, был прайс, а потом я составляла экономический отчет по продажам. Но честно скажу: если мне очень хотелось домой, картошка на моем лотке резко дешевела», - отметила Плакидюк.