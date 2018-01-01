Электрики, физруки и фанаты Оли Поляковой пришли на кастинг «Топ-модели по-украински»

Команда модельного реалити начали поиск новых участников для проекта

Проект «Топ-модель по-украински» устроил турне по городам Украины. Вооружившись сантиметром и ростомером, команда реалити отсмотрела сотни парней и девушек. И рассказала нам о самых интересных моментах кастинга. «В прошлом году, когда мы только объявили смешанный сезон, к нам толпами повалили крутые парни. Интересных



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Команда модельного реалити начали поиск новых участников для проекта

Проект «Топ-модель по-украински» устроил турне по городам Украины. Вооружившись сантиметром и ростомером, команда реалити отсмотрела сотни парней и девушек. И рассказала нам о самых интересных моментах кастинга.

«В прошлом году, когда мы только объявили смешанный сезон, к нам толпами повалили крутые парни. Интересных девочек на кастингах было меньше. Но после победы Самвела Туманяна представительницы прекрасного пола почувствовали реальную конкуренцию и активизировались. В этом году к нам пришло много красивых и высоких девушек», - рассказала руководитель проекта Алена Звирык.

Первые кастинги прошли одновременно в трех городах – Львове, Харькове и Одессе. Кстати, интересное наблюдение от команды проекта. Если в Одессе на кастинг приходят креативные приколисты, а в Харькове – студенты, то во Львове – самые спокойные и воспитанные ребята.

В этот раз на кастингах было много решительных девчат. Одна из таких на харьковском отборе пришла на кастинг в пятый раз! То есть, она упорно пыталась пройти сначала на «Супермодель по-украински», а потом и на «Топ-модель по-украински».

«В этот раз девушка сняла обалденную, потрясающе смешную видеовизитку, – рассказывает Алена Звирык. – В ролике ответила на все вопросы, которые мы обычно задаем на кастинге: зачем вам проект? Чем вы отличаетесь от других участников? Как относитесь к смешанному сезону? В общем, мы посмотрели ее визитку, и все вопросы отпали: креатив нужно поощрять».

А в Одессе одна из претенденток буквально ворвалась на кастинг. Причем без приглашения.

«Одна из девушек просто растолкала очередь и прорвалась в зал, где проходил отбор. И уж тут показала все, на что способна: и пресс она качала, и упражнения с гантелями делала», – рассказала с улыбкой сценарист проекта Анна Подробаха.

Участницы кастинга «Топ-модель по-украински»

В этом году на кастинги пришли ребята, которые буквально выросли на проектах «Супермодель по-украински» и «Топ-модель по-украински». Они с нетерпением ждали 16-летия, чтобы наконец-то попасть на отбор.

«Все четыре года эти парни и девушки смотрели наши модельные проекты, и вот доросли до участия. В Харькове даже было несколько человек, у которых в анкете написано «15 лет», но буквально через две недели исполняется 16. Мол, до начала съемок будем уже с паспортами!», – отметила Алена Звирык.

Также команда «Топ-модели по-украински» рассказала, чем руководствуются при отборе претендентов в шоу.

В этот раз, эксперты модного реалити выдвинули ряд требований для кастинга.

Сергей Никитюк попросил набрать на кастинг в 200-ку худых и высоких, Соня Плакидюк – красивых и с необычными лицами, а Костя Боровский – эпатажных и креативных.

«На кастинге в Одессе было очень много парней-фанатов Оли Поляковой. Они нам и пели ее песни, и танцевали под ее музыку. А еще было много худеющих ребят. Кто-то сбросил 22 кило, кто-то – 17. Одна девушка даже видеодневники своего похудения принесла. В общем, знают, на что давить», - рассказала сценарист проекта.

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