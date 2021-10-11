Сотрясение мозга и ушибы: Ксения Собчак рассказала, как попала в смертельное ДТП

Собчак «в ужасе и в шоке от того, что погибли люди»

Российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак прокомментировала смертельное ДТП со своим участием. Напомним, автомобиль, в котором она ехала, попал в ДТП под Сочи. В результате аварии погибли два человека.

На своей странице в Instagram Собчак заявила, что она получила многочисленные травмы и сотрясение мозга, добавив, что находится «в ужасе и шоке от того, что погибли люди».

«Этот пост пишу лично я. Сейчас я дома, только отошла, у меня сотрясение мозга и многочисленные травмы. Я в ужасе и шоке от того, что погибли люди будем связываться с родными. Я никуда не лечу и не еду», – написала она.

Собчак также раскрыла подробности аварии:

«По аварии. Я была в машине. Машина не моя, как и водитель. Я не подгоняла водителя, конечно же. Никто из нас не подгонял. Во время поездки я общалась по работе в зуме и есть запись того, как я это делаю. Это было конкретное личное решение водителя, это правда. У меня сотрясение мозга. В ассистентки тоже. Ехала с командой, после столкновения потерял сознание, потом моя ассистентка перевела меня в другую машину. Мне предлагали госпитализацию в Сочи моя команда, когда я пришла в себя, было очень плохо. Но я хотела к сыну и домой, потому вылетела. Сегодня обследование, так как ушибы внутренних органов и сотрясение», – сообщила она.

Телеведущая также добавила, что публикация, которая вышла на ее странице в Instagram в день аварии, была запланирована заранее.

«Мы поехали на другой машине, но предварительно мой директор Кирилл вызвал скорую и сходил посмотреть можем ли мы помочь другой машине. Ими уже занимались люди. Пост в Instagram с утра вышел из запланированных, его забыли снять. Бесконечно сочувствую семьям жертв», – отметила Собчак.

Напомним, авария произошла вечером 9 октября. На трассе произошло лобовое столкновение автомобилей Mercedes и Volkswagen.