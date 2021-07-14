Совсем исхудала. Мендель впервые рассказала о причинах увольнения

Мендель пожаловалась на работу в Офисе президента

Юлия Мендель, недавно ушла с должности пресс-секретаря президента Владимира Зеленского, дала свое первое интервью после освобождения.

В разговоре с «КП в Украине» Мендель рассказала, сколько килограммов сбросила за два года работы пресс-секретарем, о причинах увольнения с должности и о первой леди Елена Зеленская.

По словам Юли, уйти из ОП было исключительно ее решением.

«Это произошло по моей просьбе. И я не психанула, не приняла решение об уходе моментально. Мы с Михаилом Михайловичем Подоляком обсуждали возможность моего увольнения, я говорила, что у меня есть вопросы, которые я не могу решить в этом графике», - отметила Мендель.

Юля, как известно, выпустила книгу, в которой рассказала о двух годах своей работы первого пресс-секретаря Зеленского.

«Первая причина моего ухода - здоровье. Оно у меня очень ухудшилось. У меня нагрузка была в разы больше, чем у любого другого пресс-секретаря, и это дало знать. Я уже около 3 месяцев лечусь. И думаю, что восстановилась процентов на 80», - пожаловалась Юлия.

Кстати, во время интервью Мендель призналась, что за два года работы с Зеленским похудела на 8 килограммов.

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