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    Совсем исхудала. Мендель впервые рассказала о причинах увольнения

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    Бывший пресс-секретарь президента Зеленского Юлия Мендель - Совсем исхудала. Мендель впервые рассказала о причинах увольнения
    Бывший пресс-секретарь президента Зеленского Юлия Мендель
    instagram.com/iuliia_mendel/

    Мендель пожаловалась на работу в Офисе президента

    Юлия Мендель, недавно ушла с должности пресс-секретаря президента Владимира Зеленского, дала свое первое интервью после освобождения.

    В разговоре с «КП в Украине» Мендель рассказала, сколько килограммов сбросила за два года работы пресс-секретарем, о причинах увольнения с должности и о первой леди Елена Зеленская.

    По словам Юли, уйти из ОП было исключительно ее решением.

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    Совсем исхудала. Мендель впервые рассказала о причинах увольнения
    Совсем исхудала. Мендель впервые рассказала о причинах увольнения
    Совсем исхудала. Мендель впервые рассказала о причинах увольнения
    Совсем исхудала. Мендель впервые рассказала о причинах увольнения
    Совсем исхудала. Мендель впервые рассказала о причинах увольнения
    Совсем исхудала. Мендель впервые рассказала о причинах увольнения
    Совсем исхудала. Мендель впервые рассказала о причинах увольнения
    Совсем исхудала. Мендель впервые рассказала о причинах увольнения
    instagram.com/iuliia_mendel/

    «Это произошло по моей просьбе. И я не психанула, не приняла решение об уходе моментально. Мы с Михаилом Михайловичем Подоляком обсуждали возможность моего увольнения, я говорила, что у меня есть вопросы, которые я не могу решить в этом графике», - отметила Мендель.

    Юля, как известно, выпустила книгу, в которой рассказала о двух годах своей работы первого пресс-секретаря Зеленского.

    «Первая причина моего ухода - здоровье. Оно у меня очень ухудшилось. У меня нагрузка была в разы больше, чем у любого другого пресс-секретаря, и это дало знать. Я уже около 3 месяцев лечусь. И думаю, что восстановилась процентов на 80», - пожаловалась Юлия.

    Кстати, во время интервью Мендель призналась, что за два года работы с Зеленским похудела на 8 килограммов.

    Ранее «Скотч» сообщал, что скандальный американский певец сдался полиции.

    Помимо нападения на видеооператора ранее Мэнсон был неоднократно обвинен в изнасилованиях и побоях. Последняя из предполагаемых жертв — бывшая девушка музыканта, которая рассказала, что Мэрилин помимо действий сексуального характера заставлял ее смотреть извращенное видео с его участием.

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    Теги: Юлия Мендель
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    Совсем исхудала. Мендель впервые рассказала о причинах увольнения