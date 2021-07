Вырез глубокий надо? Мендель в поисках фото на обложку книги

В Инстаграме Юлия выложила три фотографии, попросив совета у авторов

Вскоре бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель представит публике свою книгу. А сейчас она ищет точное фото к своему творению. В Инстаграме Юлия выложила три фотографии, попросив совета у авторов.

«Какой образ вы выбрали бы на обложку? Кстати, эти замечательные фото сделаны @katesench », - написала Мендель.

На одной фотографии Мендель сидит в откровенной позе на стуле, выставив голые плечи и продемонстрировав глубокий вырез на спине. А на другой журналистка в деловом костюме смотрит куда-то вдаль и загадочно улыбается. На третий фотографии Мендель возникает в молодежном образе. Джинсовый костюм и, очевидно, парикмахер за спиной, который подправляет прическу.

Пользователи соцсетей отреагировали на фотографии по-разному. В частности, они раскритиковали неуместный образ бывшей помощницы главы государства.

