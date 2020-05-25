  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Создатели «Истории игрушек» выпустили первый мультфильм про геев

    • Розсилка
    Кадр из мультфильма - Создатели «Истории игрушек» выпустили первый мультфильм про геев
    Кадр из мультфильма

    Отмечается, что в мультфильме присутствует сцена поцелуя гей-пары

    Студия Pixar, создавшая франшизы «Тачки» и «История игрушек», выпустила мультфильм Out («Выход»), в котором главным героем стал гей. Это первый случай в истории студии, пишет IndieWire.

    Отмечается, что в мультфильме присутствует сцена поцелуя гей-пары. Сюжет вращается вокруг молодого гея Грега, который скрывает от родителей свою сексуальную ориентацию и собирается переехать со своим бойфрендом Мануэлем в большой город. Родители Грега неожиданно навещают его перед отъездом. В это время главный герой и его собака Джим меняются телами. Пес Грега помогает ему утаить свою ориентацию от родителей, однако внимательная мама персонажа все равно все узнает.

    Мультфильм доступен для просмотра на стриминговом сервисе Disney+.

     Читайте также: Мадонна выложила голое фото и жестко ответила хейтерам
    кино ЛГБТ новости
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ