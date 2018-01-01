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    Спустя пять месяцев после родов Серена Уильямс вернулась на корт

    Вчера состоялся первый матч после долго перерыва
    Серена Уильямс выступила вместе с сестрой Винус Уильямс против спортсменок из Нидерландов в матче 1/4 финала Мировой группы Кубка Федерации в Эшвилле, Северная Каролина. На трибунах в этот важный момент ее поддерживали самые близкие - муж Алексис Оганян и 5-месячная дочь Алексис Олимпия. Несмотря на поддержку родных, в этот раз Серене не повезло
    • Вчора, 23:30
    • Розсилка
    <span>Серена Уильямс с семьей</span>
    Серена Уильямс с семьей

    Вчера состоялся первый матч после долго перерыва

    Серена Уильямс выступила вместе с сестрой Винус Уильямс против спортсменок из Нидерландов в матче 1/4 финала Мировой группы Кубка Федерации в Эшвилле, Северная Каролина.

    На трибунах в этот важный момент ее поддерживали самые близкие - муж Алексис Оганян и 5-месячная дочь Алексис Олимпия.

    Несмотря на поддержку родных, в этот раз Серене не повезло - теннисистка не смогла одержать победу.

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    Спустя пять месяцев после родов Серена Уильямс вернулась на корт
    Спустя пять месяцев после родов Серена Уильямс вернулась на корт
    Спустя пять месяцев после родов Серена Уильямс вернулась на корт
    Спустя пять месяцев после родов Серена Уильямс вернулась на корт

    «Мне не удалось правильно распланировать свое время, но это урок для меня и в дальнейшем я подумаю, как это изменить. К тому же это мое первое путешествие с дочерью. Я постараюсь стать лучше. Подготовка далась мне нелегко. Это мой первый матч», - цитирует слова Серены Daily Mail.

    Джерело: Hello!

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