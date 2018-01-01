Спустя пять месяцев после родов Серена Уильямс вернулась на корт

Вчера состоялся первый матч после долго перерыва

Серена Уильямс выступила вместе с сестрой Винус Уильямс против спортсменок из Нидерландов в матче 1/4 финала Мировой группы Кубка Федерации в Эшвилле, Северная Каролина. На трибунах в этот важный момент ее поддерживали самые близкие - муж Алексис Оганян и 5-месячная дочь Алексис Олимпия. Несмотря на поддержку родных, в этот раз Серене не повезло



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Серена Уильямс с семьей

Вчера состоялся первый матч после долго перерыва

Серена Уильямс выступила вместе с сестрой Винус Уильямс против спортсменок из Нидерландов в матче 1/4 финала Мировой группы Кубка Федерации в Эшвилле, Северная Каролина.

На трибунах в этот важный момент ее поддерживали самые близкие - муж Алексис Оганян и 5-месячная дочь Алексис Олимпия.

Несмотря на поддержку родных, в этот раз Серене не повезло - теннисистка не смогла одержать победу.

«Мне не удалось правильно распланировать свое время, но это урок для меня и в дальнейшем я подумаю, как это изменить. К тому же это мое первое путешествие с дочерью. Я постараюсь стать лучше. Подготовка далась мне нелегко. Это мой первый матч», - цитирует слова Серены Daily Mail.

Джерело: Hello!