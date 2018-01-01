Свадьба Алекса Родригеса с Дженнифер Лопес может не состояться
- Сьогодні, 16:32
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Певица считает, что возлюбленный ей изменяет
Дженнифер Лопес уверена — Алекс Родригес изменяет ей с бывшей подругой, фитнес-моделью Лорен Хантер. Один знакомый рассказал Джей Ло, что ее избранник постоянно пишет смс экс-любовнице.
«Да, возможно, они не целовались. Но для Лопес это не имеет значения», — рассказывает инсайдер.
«Даже переписку Дженнифер считает изменой. Она уверена, Родригес предал ее. Они думали о свадьбе, однако теперь она под вопросом», — пояснил источник.
Стоит отметить, что у Дженифер Лопес действительно есть все основания для ревности. Экс-возлюбленная Родригеса очень эффектная девушка. В добавок ко всему, гораздо моложе Лопес.
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Джерело: graziamagazine.ru