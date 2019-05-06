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    Жизнь

    Стала известна цена за рекламный пост в Instagram Ким Кардашьян

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    instagram / kimkardashian - Стала известна цена за рекламный пост в Instagram Ким Кардашьян
    instagram / kimkardashian

    В руки журналистов попали судебные документы

    Через 10 лет Ким Кардашьян собирается завязать с карьерой инфлюенсера и телезвезды, чтобы сосредоточиться на работе юриста, борьбе за справедливость и тюремной реформе. А за это время, судя по ее расценкам на рекламу, Ким может заработать на безбедную старость своим детям. В руки журналистов TMZ попали судебные документы, из которых стал известен официальный ценник на один рекламный пост в Instagram Кардашьян: от $300 до $500 тысяч.

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    Стала известна цена за рекламный пост в Instagram Ким Кардашьян
    Стала известна цена за рекламный пост в Instagram Ким Кардашьян
    Стала известна цена за рекламный пост в Instagram Ким Кардашьян
    Стала известна цена за рекламный пост в Instagram Ким Кардашьян
    Стала известна цена за рекламный пост в Instagram Ким Кардашьян
    Стала известна цена за рекламный пост в Instagram Ким Кардашьян
    Стала известна цена за рекламный пост в Instagram Ким Кардашьян
    Стала известна цена за рекламный пост в Instagram Ким Кардашьян
    Стала известна цена за рекламный пост в Instagram Ким Кардашьян
    Стала известна цена за рекламный пост в Instagram Ким Кардашьян
    Стала известна цена за рекламный пост в Instagram Ким Кардашьян
    instagram / kimkardashian

    Но и это еще не окончательная информация, поскольку юристы Ким собираются внести поправки в цифры и указать истинную стоимость поста от главного инфлюенсера планеты  1 миллион долларов. Так, по данным источников TMZ, Ким оценивает свое влияние на 135 миллионов подписчиков.

    Эта цифра подтверждается старой историей от Кардашьян о ее счастливом браке: однажды ей предложили круглую сумму за рекламу бренда, конкурирующего с Yeezy Канье Уэста. Муж попросил ее отказаться от такого сотрудничества и взамен подарил чек на миллион долларов на ближайший праздник, которым оказался День матери.

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    Джерело: Super

    знаменитости Кардашьян деньги социальная сеть Instagram
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