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    Жизнь

    Дочь президента США закрутила роман с миллиардером из Нигерии

    • Розсилка
    Тиффани Трамп - Дочь президента США закрутила роман с миллиардером из Нигерии
    Тиффани Трамп
    Marie Claire

    В отличие от других членов семьи Трамп, Тиффани реже всех попадает на страницы прессы, но и ее персона при любом удобном случае не остается без внимания

    По сообщениям портала PageSix, младшая дочь президента США Тиффани Трамп встречается с Майклом Булосом – наследником многомиллиардной нигерийской компании Boulos Enterprises.

    По информации западного издания, 25-летняя Тиффани познакомилась с Майклом этим летом во время отдыха на Миконосе.  Пара впервые вышла вместе в свет еще в сентябре, но тогда в соседе девушки на первом ряду показа Taoray Wang никто не признал «золотого мальчика» и претендента на сердце Тиффани.

    О том, что между ними все серьезно, говорит тот факт, что Тиффани уже познакомила своего возлюбленного с семьей.

    «Тиффани и Майкл отметили День благодарения вместе с родными девушки. Она очень счастлива, потому что семья одобрила ее выбор»,- сообщает источник.

    По данным портала PageSix, на вечере удалось избежать щекотливой темы отношений Нигерии и США. Напомним, в январе Дональд Трамп в ходе встречи с законодателями в Белом доме назвал «грязными дырами» ряд стран, из которых в США прибывают иммигранты, в том числе Сальвадор, Гаити и Нигерию.

    Тиффани и Майкл познакомились летом на Миконосе Об избраннике Тиффани Трамп известно не много: он вырос в Лагосе, где окончил международную школу, а после переехал в Лондон. У Майкла есть брат Фарес, который увлекается музыкой и выступает под псевдонимом Farastafari. Молодые люди – наследники одной из самых уважаемых семей в Нигерии. Их отец основал компанию Boulos Enterprises, занимающуюся строительством, поставками оборудования и торговлей.

    До Майкла Тиффани несколько лет встречалась с Россом Механиком, но так и не дождалась от него заветного кольца в голубой коробочке.

    Джерело: Hello!

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