Стало известно, как «поломанный» Сергей Притула будет вести свое шоу



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Сергей Притула

После серьезной травмы ведущий не собирается отменять шоу

Популярный украинский телеведущий и член партии «Голос» Сергей Притула рассказал, как проходят съемки его юмористического шоу, принимая ввиду то, что совсем недавно шоумен перенес сложную травму.

«Операцию на ноге мне сделали 2 июля, а шурупы из нее вынут только в середине августа, - рассказал ведущий во время интервью Маше Ефросининой в рамках YouTube-проекта «Экзамен на откровенность».

«В эфире Нового канала первый выпуск должен выйти в конце августа, а еще надо время на монтаж. Поэтому я не имею возможности куда-то сместить съемки, и буду сниматься. Сейчас мы работаем над тем, как обыграть в шоу мою травму. Делаем две специальные локации-декорации. Одна будет сидячая с возможностью вытянуть ногу. А вторая - вроде барного стула. Выходим из ситуации, как можем», – признался Притула

Дело в том, что из-за перелома Притуле нельзя опираться на больную ногу. Поэтому стоять ведущий может только на костылях, а сидеть только с вытянутой или подогнутой ногой.