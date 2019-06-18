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    Жизнь

    Стало известно, как создавались титановые доспехи Железного человека (видео)

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    <p>Роберт Дауни-младший&nbsp;</p> <p>Фото: imdb</p> - Стало известно, как создавались титановые доспехи Железного человека (видео)

    Роберт Дауни-младший 

    Фото: imdb

    Адам Сэвидж представил супергеройский костюм Тони Старка

    В сети появился ролик, в котором ведущий популярного шоу «Разрушители легенд» Адам Сэвидж рассказал, как создавался супергеройский наряд Тони Старка.

    Костюм Железного человека, как и его прототип, летает и является пуленепробиваемым. Доспехи сделаны из титановой брони. Для создания копии костюма героя кинокомиксов авторы проекта обратились в студию Marvel с просьбой предоставить чертежи.

    Каждая деталь далее была напечатана на 3D-принтере. На это ушло ровно полтора месяца круглосуточной работы.

    Обучил костюм «летному делу» Ричард Браунинг, являющийся основателем стартапа Gravity Industries. Он изобрел реактивный ранец, который развивает рекордную скорость полета.

     

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