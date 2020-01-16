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    Жизнь

    Стало известно, когда выйдет спин-офф к «Игре престолов»

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    <p>Джордж Мартин и его соавтор по сериалу Райан Кондал уже вовсю работают над сценарием</p> <div></div> - Стало известно, когда выйдет спин-офф к «Игре престолов»

    Джордж Мартин и его соавтор по сериалу Райан Кондал уже вовсю работают над сценарием

    Действие «Дома Дракона» будет разворачиваться за 300 лет до событий «Игры престолов» и расскажет о династии Таргариенов

    Программный директор HBO Кейси Блойс рассказал, что выход сериала «Дом Дракона», спин-оффа к «Игре престолов», ожидается в 2022 году.

    Автор книжного цикла Джордж Мартин и его соавтор по сериалу Райан Кондал уже вовсю работают над сценарием, отметил Блойс. «Моя оценка – мы покажем сериал в 2022 году», – сказал он. Точную дату релиза и дату начала съемочного процесса он не уточнил.

    Действие сериала будет происходить за 300 лет до событий, показанных в «Игре престолов». В основу шоу ляжет книга «Пламя и кровь» Джорджа Мартина, рассказывающая историю дома Таргариенов - в частности, историю первых королей - Эйгона I Завоевателя, который с помощью трех драконов объединил Вестерос, построил Королевскую Гавань и приказал выковать Железный трон. Также книга охватывает гражданскую войну за власть между Таргариенами, которая известна как Танец драконов.

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    Игра престолов дом
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