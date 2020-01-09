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    Шоу-биз

    Ким Кардашьян высмеяли из-за продуктов в ее холодильнике

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    <p>39-летняя Ким Кардашьян всерьез озабочена своей фигурой</p> <div></div> - Ким Кардашьян высмеяли из-за продуктов в ее холодильнике

    39-летняя Ким Кардашьян всерьез озабочена своей фигурой

    Звезде реалити-шоу удалось заметно похудеть, но это стоит ей немалых усилий

    39-летняя Ким Кардашьян случайно рассекретила содержимое своего холодильника. На самом деле она хотела продемонстрировать корректирующее белье собственного бренда, но выбрала для этого не самый удачный ракурс.

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    Ким Кардашьян высмеяли из-за продуктов в ее холодильнике
    Ким Кардашьян высмеяли из-за продуктов в ее холодильнике

    Поклонники инстадивы были шокированы тем, что в холодильнике у нее нет ничего, кроме воды и молока. Фолловеры сразу же начали упражняться в остроумии.

     «Вы тоже едите воздух? Потому что я не вижу никакой еды в этом холодильнике, мэм», «Холодильник пуст, как и остальной дом», – прокомментировали подписчики. Один из них высказал предположение, что у детей Ким наверняка есть отдельный холодильник, потому что из этого им есть явно нечего.

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