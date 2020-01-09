Ким Кардашьян высмеяли из-за продуктов в ее холодильнике



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39-летняя Ким Кардашьян всерьез озабочена своей фигурой

Звезде реалити-шоу удалось заметно похудеть, но это стоит ей немалых усилий

39-летняя Ким Кардашьян случайно рассекретила содержимое своего холодильника. На самом деле она хотела продемонстрировать корректирующее белье собственного бренда, но выбрала для этого не самый удачный ракурс.

Поклонники инстадивы были шокированы тем, что в холодильнике у нее нет ничего, кроме воды и молока. Фолловеры сразу же начали упражняться в остроумии.

«Вы тоже едите воздух? Потому что я не вижу никакой еды в этом холодильнике, мэм», «Холодильник пуст, как и остальной дом», – прокомментировали подписчики. Один из них высказал предположение, что у детей Ким наверняка есть отдельный холодильник, потому что из этого им есть явно нечего.