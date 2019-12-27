Полуторагодовалая дочка Кайли Дженнер получила в подарок бриллиантовое кольцо



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Трэвис Скотт, пригласил для малышки аниматора в костюме ее любимого героя из мультфильма

Поклонники говорят, что Дженнер избалует Сторми

У полуторагодовалой дочки самой молодой миллиардерши в мире Кайли Дженнер Рождество удалось: бабушка, Крис Дженнер, подарила ей собственный миниатюрный дом, папа, Трэвис Скотт, пригласил для малышки аниматора в костюме ее любимого героя из мультфильма «Тролли», а мама заказала кутюрные платья Ralph & Russo для вечеринки. И на этом подарки не заканчиваются! На новом видео в Stories Кайли она показывает новое бриллиантовое колечко на пальце дочки!

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от The Shade Room (@theshaderoom) 25 Дек 2019 в 8:36 PST

В Twitter, правда, недовольны: говорят, что такими темпами она избалует Сторми, да и что такие презенты для ребенка – это перебор.