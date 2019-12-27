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    Шоу-биз

    Полуторагодовалая дочка Кайли Дженнер получила в подарок бриллиантовое кольцо

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    <p>Трэвис Скотт, пригласил для малышки аниматора в костюме ее любимого героя из мультфильма</p> <div></div> - Полуторагодовалая дочка Кайли Дженнер получила в подарок бриллиантовое кольцо

    Трэвис Скотт, пригласил для малышки аниматора в костюме ее любимого героя из мультфильма

    Поклонники говорят, что Дженнер избалует Сторми

    У полуторагодовалой дочки самой молодой миллиардерши в мире Кайли Дженнер Рождество удалось: бабушка, Крис Дженнер, подарила ей собственный миниатюрный дом, папа, Трэвис Скотт, пригласил для малышки аниматора в костюме ее любимого героя из мультфильма «Тролли», а мама заказала кутюрные платья Ralph & Russo для вечеринки. И на этом подарки не заканчиваются! На новом видео в Stories Кайли она показывает новое бриллиантовое колечко на пальце дочки!

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    Публикация от The Shade Room (@theshaderoom)

    В Twitter, правда, недовольны: говорят, что такими темпами она избалует Сторми, да и что такие презенты для ребенка – это перебор.

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