Стало известно, под каким номером выступит Украина на «Детском Евровидении-2021»

Елена Усенко вместе со своей профессиональной командой прилетели во Францию и усердно готовятся там к выступлению

По результатам жеребьевки Украина выступит на «Детском Евровидении» под номером 12. Песенный конкурс состоится уже в это воскресенье, 19 декабря. Представлять нашу страну будет 14-летняя вокалистка из Белой Церкви Елена Усенко с песней «Рычаг».

Финал музыкального состязания будет транслироваться на официальном YouTube-канале «Детского Евровидения». Порядок выступлений был определен случайным образом под руководством продюсера, сообщается на junioreurovision.tv.

Откроет конкурс юная вокалистка Полина из Германии, а самым последним, под номером 19, выступит представитель Португалии Симао Оливейра.

Из видео-влога на YouTube-канале «Суспільне Культура» стало известно, что украинская делегация уже находится в Париже, где и состоится главная музыкальная битва среди юниоров. Елена Усенко вместе со своей профессиональной командой прилетели во Францию и усердно готовятся там к выступлению.

14-летняя певица призналась, что очень устала в дороге и надеется хотя бы немного отдохнуть в отеле.

Напомним, победительницей Национального отбора на детском песенном конкурсе «Евровидение-2021» стала Елена Усенко с авторской песней «Рычаг».

Усенко получила от членов жюри 52 балла, от зрителей 11 баллов, в общем – 63 балла.