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    Федишин рассказала, нашли ли грабителей, которые «обчистили» ее автомобиль

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    Ирина Федишин до сих пор не знает, где будет праздновать Новый год - Федишин рассказала, нашли ли грабителей, которые «обчистили» ее автомобиль
    Ирина Федишин до сих пор не знает, где будет праздновать Новый год
    Фото: instagram.com/irynafedyshyn

    Певица признается, что с ее машиной в последнее время происходит много приключений

    Певица Ирина Федишин, которая недавно пострадала от грабителей (с дорогущего автомобиля певицы «сняли» фары и зеркала), рассказала, как ищут мошенников.

    «С моим автомобилем последнее время почему-то происходит много приключений, – рассказала Федишин программе «Ранок з «Інтером». – Сначала в нас въехал грузовик, а через два дня автомобиль обворовали. Муж начал смотреть информацию на сайтах, где продают запчасти к машинам, и нашел столько предложений, что стало понятно: это бизнес – крадут, а потом предлагают купить. В день ограбления появилось сообщение от покупателя из нашего района: продаю фары. Вот, пожалуйста! Сейчас полиция ищет мошенников».

    Также певица призналась, что еще «до конца» не знает, где будет праздновать Новый год6 «Возможно, дома, но не исключено, что и на работе».

    Ранее мы писали, как Ирина Федишин воспитывает двух сыновей.

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    Теги: Новый год певица Ирина Федишин автомобиль полиция
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    Федишин рассказала, нашли ли грабителей, которые «обчистили» ее автомобиль