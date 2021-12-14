Федишин рассказала, нашли ли грабителей, которые «обчистили» ее автомобиль

Ирина Федишин до сих пор не знает, где будет праздновать Новый год

Певица признается, что с ее машиной в последнее время происходит много приключений

Певица Ирина Федишин, которая недавно пострадала от грабителей (с дорогущего автомобиля певицы «сняли» фары и зеркала), рассказала, как ищут мошенников.

«С моим автомобилем последнее время почему-то происходит много приключений, – рассказала Федишин программе «Ранок з «Інтером». – Сначала в нас въехал грузовик, а через два дня автомобиль обворовали. Муж начал смотреть информацию на сайтах, где продают запчасти к машинам, и нашел столько предложений, что стало понятно: это бизнес – крадут, а потом предлагают купить. В день ограбления появилось сообщение от покупателя из нашего района: продаю фары. Вот, пожалуйста! Сейчас полиция ищет мошенников».

Также певица призналась, что еще «до конца» не знает, где будет праздновать Новый год6 «Возможно, дома, но не исключено, что и на работе».

Ранее мы писали, как Ирина Федишин воспитывает двух сыновей.