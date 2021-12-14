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    Цыбульскую с 36-летием неожиданно поздравил Мистер Биг из сериала «Секс в большом городе» (видео)

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    Голливудский актер остался под впечатлением и не просто передал Оле&nbsp;поздравления - Цыбульскую с 36-летием неожиданно поздравил Мистер Биг из сериала «Секс в большом городе» (видео)
    Голливудский актер остался под впечатлением и не просто передал Оле поздравления
    Фото: instagram.com/cybulskaya

    Американский актер Крис Нот пригласил Олю Цыбульскую в Нью-Йорк, выступить в его рок-н-ролл баре

    Певица Оля Цыбульская отмечает 36-летие. Утром она получила видеопоздравления от актера культового сериала «Секс в большом городе», игравшего Мистера Бига.

    36-й день рождения Оля Цыбульская отмечает 14 декабря. Команда исполнительницы приготовила сюрприз, от которого Оля утратила дар речи. Артистка является поклонницей культового сериала «Секс в большом городе», обожает все, что с ним связано. И это ни для кого не секрет.

    Цыбульская сотрудничает с саундпродюсером американского лейбла, который, как оказалось, дружит с исполнителем одной из главных ролей ленты – Крисом Нотом. В канун дня рождения он показал Крису несколько клипов Цыбульской. Актеру они очень понравились, поэтому он записал для Оли трогательное видеоприветствие, в котором засыпал ее комплиментами.

    «Я слышал, что ты готовишь клип на песню Prosecco. Приезжай в Нью-Йорк, у меня есть свой рок-н-ролл бар. Хочу, чтобы ты там спела. А мы все будем обсыпать тебя лепестками роз. Ты разорвешь мир! Я очень хотел бы приехать в Украину на твой концерт. С днем рождения, крошка», – сказал Крис Нот.

    В конце видео он прислал Цыбульской воздушный поцелуй, чем окончательно покорил ее сердце.

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    Публикация от Оля Цибульська (@cybulskaya)

    Напомним, популярная украинская певица Ольга Цибульская в своем Инстаграме опубликовала два фото, на которых позирует в бежевой блузе с декольте и корсетом, а также в бежевых прозрачных облегающих брюках с рюшами по бокам. В сети раскритиковали наряд певицы.

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    Теги: актер певица День рождения
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    Цыбульскую с 36-летием неожиданно поздравил Мистер Биг из сериала «Секс в большом городе» (видео)