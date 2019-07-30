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    Жизнь

    Стало известно, сколько дней будут отдыхать украинцы в августе

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    Стало известно, сколько дней будут отдыхать украинцы в августе
    ivona.bigmir.net

    В 2019 году день Независимости Украины попадает на субботу, поэтому выходной день переносится с 24 августа на 26 августа, понедельник.

    Последний летний месяц украинцы будут отдыхать на два дня больше, чем в июле. Выходных дней будет ровно десять. Работать украинцам придется 21 день.

    Кроме дня Независимости Украины население может отпраздновать еще ряд профессиональных праздников: 

    • 1 августа – День инкассатора,
    • 2 августа – День аэромобильных войск, Международный день пива,
    • 4 августа – День Воздушных сил Вооруженных Сил Украины,
    • 7 августа – Международный день офтальмологов, Международный день альпинистов. 
    • 8 августа – День войск связи Вооруженных Сил Украины,
    • 11 августа – День строителя, День работников ветеринарной медицины,
    • 12 августа – Международный день молодежи,
    • 13 августа – Международный день левши,
    • 15 августа – День археолога,
    • 19 августа – Преображение Господне. Яблочный Спас, День пасечника,
    • 23 августа – День Государственного Флага Украины,
    • 24 августа – День Независимости Украины,
    • 25 августа – День шахтера,
    • 31 августа – День авиации Украины, День дальнобойщика.                                                                                                        

    Напомним, 9 июля Зеленский отменил военный парад ко Дню Независимости Украины. В своем видеообращении на Facebook Зеленский заявил, что «лучше деньги потраченные на парад выделить нашим героям».

    А сегодня глава Офиса президента Андрей Богдан заявил, что на День Независимости в Киеве вместо парада пройдет Марш достоинства, в котором примут участие разных войск, а также медики, учителя, волонтеры.

    Также глава Офиса пообещал грандиозный концерт.

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