Стало известно, сколько дней будут отдыхать украинцы в августе



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В 2019 году день Независимости Украины попадает на субботу, поэтому выходной день переносится с 24 августа на 26 августа, понедельник.

Последний летний месяц украинцы будут отдыхать на два дня больше, чем в июле. Выходных дней будет ровно десять. Работать украинцам придется 21 день.

Кроме дня Независимости Украины население может отпраздновать еще ряд профессиональных праздников:

1 августа – День инкассатора,

2 августа – День аэромобильных войск, Международный день пива,

4 августа – День Воздушных сил Вооруженных Сил Украины,

7 августа – Международный день офтальмологов, Международный день альпинистов.

8 августа – День войск связи Вооруженных Сил Украины,

11 августа – День строителя, День работников ветеринарной медицины,

12 августа – Международный день молодежи,

13 августа – Международный день левши,

15 августа – День археолога,

19 августа – Преображение Господне. Яблочный Спас, День пасечника,

23 августа – День Государственного Флага Украины,

24 августа – День Независимости Украины,

25 августа – День шахтера,

31 августа – День авиации Украины, День дальнобойщика.

Напомним, 9 июля Зеленский отменил военный парад ко Дню Независимости Украины. В своем видеообращении на Facebook Зеленский заявил, что «лучше деньги потраченные на парад выделить нашим героям».

А сегодня глава Офиса президента Андрей Богдан заявил, что на День Независимости в Киеве вместо парада пройдет Марш достоинства, в котором примут участие разных войск, а также медики, учителя, волонтеры.

Также глава Офиса пообещал грандиозный концерт.