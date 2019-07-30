Стало известно, сколько дней будут отдыхать украинцы в августе
В 2019 году день Независимости Украины попадает на субботу, поэтому выходной день переносится с 24 августа на 26 августа, понедельник.
Последний летний месяц украинцы будут отдыхать на два дня больше, чем в июле. Выходных дней будет ровно десять. Работать украинцам придется 21 день.
Кроме дня Независимости Украины население может отпраздновать еще ряд профессиональных праздников:
- 1 августа – День инкассатора,
- 2 августа – День аэромобильных войск, Международный день пива,
- 4 августа – День Воздушных сил Вооруженных Сил Украины,
- 7 августа – Международный день офтальмологов, Международный день альпинистов.
- 8 августа – День войск связи Вооруженных Сил Украины,
- 11 августа – День строителя, День работников ветеринарной медицины,
- 12 августа – Международный день молодежи,
- 13 августа – Международный день левши,
- 15 августа – День археолога,
- 19 августа – Преображение Господне. Яблочный Спас, День пасечника,
- 23 августа – День Государственного Флага Украины,
- 24 августа – День Независимости Украины,
- 25 августа – День шахтера,
- 31 августа – День авиации Украины, День дальнобойщика.
Напомним, 9 июля Зеленский отменил военный парад ко Дню Независимости Украины. В своем видеообращении на Facebook Зеленский заявил, что «лучше деньги потраченные на парад выделить нашим героям».
А сегодня глава Офиса президента Андрей Богдан заявил, что на День Независимости в Киеве вместо парада пройдет Марш достоинства, в котором примут участие разных войск, а также медики, учителя, волонтеры.
Также глава Офиса пообещал грандиозный концерт.