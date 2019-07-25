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    Жизнь

    Жених Дженнифер Лопес подарил любимой на 50-летие роскошный автомобиль

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    Дженнифер Лопес - Жених Дженнифер Лопес подарил любимой на 50-летие роскошный автомобиль
    Дженнифер Лопес

    На вечеринке было много музыки и жарких танцев

    Дженнифер Лопесполучила шикарный подарок на 50-летие от своего жениха, 43-летнего Алекса Родригеса. Он купил для своей возлюбленный красный Porsche за $120 тысяч.

    Певица оценила сюрприз. Она заняла место водителя и покатала на своей новой машине Алекса и детей. Все они были в восторге.

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    Жених Дженнифер Лопес подарил любимой на 50-летие роскошный автомобиль
    Жених Дженнифер Лопес подарил любимой на 50-летие роскошный автомобиль
    Жених Дженнифер Лопес подарил любимой на 50-летие роскошный автомобиль
    Жених Дженнифер Лопес подарил любимой на 50-летие роскошный автомобиль
    Жених Дженнифер Лопес подарил любимой на 50-летие роскошный автомобиль
    Жених Дженнифер Лопес подарил любимой на 50-летие роскошный автомобиль
    Жених Дженнифер Лопес подарил любимой на 50-летие роскошный автомобиль
    Жених Дженнифер Лопес подарил любимой на 50-летие роскошный автомобиль
    Жених Дженнифер Лопес подарил любимой на 50-летие роскошный автомобиль
    Жених Дженнифер Лопес подарил любимой на 50-летие роскошный автомобиль
    Жених Дженнифер Лопес подарил любимой на 50-летие роскошный автомобиль
    Жених Дженнифер Лопес подарил любимой на 50-летие роскошный автомобиль
    Жених Дженнифер Лопес подарил любимой на 50-летие роскошный автомобиль
    Жених Дженнифер Лопес подарил любимой на 50-летие роскошный автомобиль
    Жених Дженнифер Лопес подарил любимой на 50-летие роскошный автомобиль

    Вечером Джей Ло и Алекс отправились в спортивном автомобиле на грандиозную вечеринку. Звезда отметила юбилей в Майами. Особняк на острове Стар был украшен шарами, цветами и перьями. Здесь собрались родственники и друзья именинницы.

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    Публикация от Jennifer Lopez (@jlovibes)

    На вечеринке было много музыки и жарких танцев. Джей Ло и Алекс Родригес всt время находились в центре всеобщего веселья. Влюбленные плясали и целовались всю ночь. В конце торжества певица под песню Happy Birthday разрезала огромный дизайнерский торт. Шумный праздник завершился фейерверками. После этого Родригес отвез довольную именинницу домой.

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    певица автомобиль праздник
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