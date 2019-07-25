Жених Дженнифер Лопес подарил любимой на 50-летие роскошный автомобиль



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дженнифер Лопес

На вечеринке было много музыки и жарких танцев

Дженнифер Лопесполучила шикарный подарок на 50-летие от своего жениха, 43-летнего Алекса Родригеса. Он купил для своей возлюбленный красный Porsche за $120 тысяч.

Певица оценила сюрприз. Она заняла место водителя и покатала на своей новой машине Алекса и детей. Все они были в восторге.

Вечером Джей Ло и Алекс отправились в спортивном автомобиле на грандиозную вечеринку. Звезда отметила юбилей в Майами. Особняк на острове Стар был украшен шарами, цветами и перьями. Здесь собрались родственники и друзья именинницы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jennifer Lopez (@jlovibes) 24 Июл 2019 в 11:55 PDT

На вечеринке было много музыки и жарких танцев. Джей Ло и Алекс Родригес всt время находились в центре всеобщего веселья. Влюбленные плясали и целовались всю ночь. В конце торжества певица под песню Happy Birthday разрезала огромный дизайнерский торт. Шумный праздник завершился фейерверками. После этого Родригес отвез довольную именинницу домой.