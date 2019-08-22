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    Жизнь

    Стало известно, сколько Меган Маркл и принц Гарри заплатили за виллу на Ибице

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    Меган Маркл - Стало известно, сколько Меган Маркл и принц Гарри заплатили за виллу на Ибице
    Меган Маркл

    Герцоги Сассекские выбрали любимый отель Пола Маккартни

    Путешествие на Ибицу обошлось Меган Маркл и принцу Гарри в 120 тыс. фунтов стерлингов. Столько стоит недельное пребывание в отеле Sa Calma residence с видом на морской залив. Отель располагает закрытым пляжем, живописным бассейном, тренажерным залом на воде. Это место считается излюбленным курортом зарубежных звезд. Среди тех, кто останавливался в элитном отеле – французский диджей Дэвид Гетта и британский музыкант Пол Маккартни.

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    Стало известно, сколько Меган Маркл и принц Гарри заплатили за виллу на Ибице
    Стало известно, сколько Меган Маркл и принц Гарри заплатили за виллу на Ибице
    Стало известно, сколько Меган Маркл и принц Гарри заплатили за виллу на Ибице
    Стало известно, сколько Меган Маркл и принц Гарри заплатили за виллу на Ибице
    Стало известно, сколько Меган Маркл и принц Гарри заплатили за виллу на Ибице
    Стало известно, сколько Меган Маркл и принц Гарри заплатили за виллу на Ибице
    Стало известно, сколько Меган Маркл и принц Гарри заплатили за виллу на Ибице
    Стало известно, сколько Меган Маркл и принц Гарри заплатили за виллу на Ибице
    Стало известно, сколько Меган Маркл и принц Гарри заплатили за виллу на Ибице
    Стало известно, сколько Меган Маркл и принц Гарри заплатили за виллу на Ибице
    Стало известно, сколько Меган Маркл и принц Гарри заплатили за виллу на Ибице
    Стало известно, сколько Меган Маркл и принц Гарри заплатили за виллу на Ибице

    Герцоги Сассекские отправились на Ибицу 6 августа, чтобы отметить там на 38-й день рождения Меган. По данным Daily Mail, за 6 дней поездки пара несколько раз пользовалась частным самолетом, на котором успела побывать на юге Франции в отеле Vista Alegre.

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    Меган Маркл Принц Гарри
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