«Стащила с меня штаны и трусы»: Кэти Перри оказалась в центре секс-скандала



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Кэти Перри instagram.com/katyperry/

Клосс решил рассказать о случившемся только теперь

Знаменитая американская певица Кэти Пэрри попала в неприятности накануне свадьбы Орландо Блумом. Модель Джош Клосс, который работал вместе с певицей, обвинил ее в сексуальных домогательствах.

Инцидент произошел в 2012 году. Клосс и Пэрри развлекались на вечеринке общего знакомого.

«Мой друг просто умирал от желания встретиться с ней. Я его привел на день рождения. Когда я увидел Кэти, мы обнялись. А когда я повернулся, чтобы представить своего друга, она стащила с меня штаны и нижнее белье, чтобы продемонстрировать своим друзьям и всем присутствующим мой пенис. Можете себе представить, как неловко я себя чувствовал?» – возмутился Джош.

Джош Клосс. Фото: instagram.com/iamjoshkloss

Клосс решил рассказать о случившемся только теперь.

«Я говорю об этом сейчас, так как в нашей культуре все привыкли считать мужчин, у которых есть власть, извращенцами. Но властные женщины тоже бывают отвратительными», – заявил Джош в своем Instagram.