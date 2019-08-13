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    Жизнь

    «Стащила с меня штаны и трусы»: Кэти Перри оказалась в центре секс-скандала

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    <div class="sel_item">Кэти Перри&nbsp;</div> <div class="sel_item">instagram.com/katyperry/</div> - «Стащила с меня штаны и трусы»: Кэти Перри оказалась в центре секс-скандала
    Кэти Перри 
    instagram.com/katyperry/

    Клосс решил рассказать о случившемся только теперь

    Знаменитая американская певица Кэти Пэрри попала в неприятности накануне свадьбы Орландо Блумом. Модель Джош Клосс, который работал вместе с певицей, обвинил ее в сексуальных домогательствах.

    Инцидент произошел в 2012 году. Клосс и Пэрри развлекались на вечеринке общего знакомого.

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    «Стащила с меня штаны и трусы»: Кэти Перри оказалась в центре секс-скандала
    «Стащила с меня штаны и трусы»: Кэти Перри оказалась в центре секс-скандала
    «Стащила с меня штаны и трусы»: Кэти Перри оказалась в центре секс-скандала
    «Стащила с меня штаны и трусы»: Кэти Перри оказалась в центре секс-скандала
    «Стащила с меня штаны и трусы»: Кэти Перри оказалась в центре секс-скандала
    «Стащила с меня штаны и трусы»: Кэти Перри оказалась в центре секс-скандала
    «Стащила с меня штаны и трусы»: Кэти Перри оказалась в центре секс-скандала
    «Стащила с меня штаны и трусы»: Кэти Перри оказалась в центре секс-скандала
    «Стащила с меня штаны и трусы»: Кэти Перри оказалась в центре секс-скандала
    «Стащила с меня штаны и трусы»: Кэти Перри оказалась в центре секс-скандала
    «Стащила с меня штаны и трусы»: Кэти Перри оказалась в центре секс-скандала
    «Стащила с меня штаны и трусы»: Кэти Перри оказалась в центре секс-скандала
    «Стащила с меня штаны и трусы»: Кэти Перри оказалась в центре секс-скандала

    «Мой друг просто умирал от желания встретиться с ней. Я его привел на день рождения. Когда я увидел Кэти, мы обнялись. А когда я повернулся, чтобы представить своего друга, она стащила с меня штаны и нижнее белье, чтобы продемонстрировать своим друзьям и всем присутствующим мой пенис. Можете себе представить, как неловко я себя чувствовал?» – возмутился Джош.

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    Джош Клосс. Фото: instagram.com/iamjoshkloss

    Клосс решил рассказать о случившемся только теперь.

    «Я говорю об этом сейчас, так как в нашей культуре все привыкли считать мужчин, у которых есть власть, извращенцами. Но властные женщины тоже бывают отвратительными», – заявил Джош в своем Instagram.

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    модель певица
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